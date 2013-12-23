安全需求让中国保镖行业风生水起

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透北京12月19日 -在中国的富人名流希望增强自身安全和重要性之际，退伍军人陈永青创立的保镖培训学校也有着宏大的愿景。这家名为天骄国际安全学院的培训机构派出的保镖每年收费50万元(8.24万美元)。
陈永青称，天骄国际安全学院是中国国内第一所安全服务培训专业机构。该机构运营非常良好，以至于陈永青考虑把学校上市。
30岁的陈永青对路透表示：“当我们开始创业时，我们的多数客户都是明星艺人。现在我们的客户多数是有钱的企业家。这与他们的生意有关，因为我认为有保镖护驾本身也是地位的象征。”
中国富豪通常不会成为犯罪分子和绑架者的目标，这与委内瑞拉不同，但中国民众对不大扩大的贫富悬殊积怨日深。
最近发生过几起普通公民袭击肇事豪华汽车的孤立事件。
陈永青表示，天骄国际安全学院与中国军方密切合作，但也从以色列和俄罗斯聘请教官，并寻求聘请法国和英国的培训师。
“我们给退伍军人提供了一个更好的平台，每年有数以千计的军人退伍，他们可以得到一份更好的工作。如果这些退伍军人去当月薪只有两千元的保安，这简直就是浪费人才。”
“还有，如果他们去犯罪或者干什么坏事，这将会对社会造成严重的危害。在我们这里得到高水平的训练，并拿到一份保镖的工作会好得多，所以军队很感谢我们提供这种安排。”
陈永青的客户也确实对这所学校培训出来的保镖感到满意。
一位张姓客户表示，他有个朋友被绑匪绑架并撕票，这件事发生后他就开始联系陈永青。这名张姓客户目前聘用了18名从天骄训练出来的保镖。
他说：“除了负责我们公司的保安，他们还负责我家人的安全。如今的社会不稳定。”
陈永青预计天骄未来五年内的年营收将达到1亿元(1,650万美元)。
“我们计划就上市问题与投资者和风投公司进行合作。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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