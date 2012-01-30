中国女保镖需求上升 收入超男同行

随着中国贫富差距扩大，安全成为一些中国富豪最关心的问题，由此催生的保镖需求也在稳步增长。日前一小组被选拔出的女子正在接受训练，她们将成为富裕的女企业家及其家人的保镖。

路透北京1月26日电（记者 Haze Fan/Maxim Duncan）---为了追寻成为保镖的梦想，拳打脚踢、瓶子击头成了孙伊瑶（Sun Yiyao，音译）每日的家常便饭。

随着中国贫富差距扩大，安全成为一些中国富豪最关心的问题，由此催生的保镖需求也在稳步增长。日前一小组被选拔出的女子正在接受训练，她们将成为富裕的女企业家及其家人的保镖，22岁的孙伊瑶就是其中的一员。

北京天骄特保安全顾问有限公司的董事长陈永青说：“在中国，男保镖市场稳步增长。但从去年开始，社会和市场对女保镖的需求也出现上升趋势。”

“许多女企业家、名人和歌星以及他们的家人（孩子和父母），都需要女保镖的保护。因此，我们从今年开始致力於女保镖的培训。”

根据胡润百富发布的报告，中国大约有30%的百万富翁为女性。

近期在北京举行的一个慈善活动上，护送香港歌星王菲的保镖有男有女，这也印证了女保镖需求上升的情况。

孙伊瑶是在天骄特卫经过4周初步课程後、从20名候选者中选拔出的10名女子之一。天骄特卫还将向她们提供8个月的体能训练、武术、侦查、护送技能、语言和商务礼仪课程。

这些课程的毕业生有望拿到每月最低5,000元的薪水，通常高於男性同行的收入。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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