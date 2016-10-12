南方航空向波音购买12架B787-9飞机 总目录价近33亿美元

路透香港10月12日 - 中国主要航空公司--南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三称，向美国波音公司(BA.N)购买12架B787-9飞机，总目录价约32.52亿美元。

南航在联交所的公告称，该等飞机将于2018-20年期间分阶段交付，收购事项符合集团十三五发展策略及机队结构规划，并有助加强广州枢纽建设。

公司并称，“不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，波音飞机将增加本集团可用吨公里数（与2015年底比较）5.7%。”

根据协议，是次购买的飞机目录价每架约2.71亿美元，实际价格将显着低于目录价格，惟受保密条款限制未能披露。

有关代价将以现金支付，部分为公司自有资金，部分以商业银行所提供之商业贷款应付。交易须待中国相关政府机关以及股东之批准，方可作实。

南航H股周三收跌1.99%，报4.43港元；其A股亦跌0.56%，报7.11元人民币。（完）

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