南方航空向波音购买12架B787-9飞机 总目录价近33亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月12日 - 中国主要航空公司--南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三称，向美国波音公司(BA.N)购买12架B787-9飞机，总目录价约32.52亿美元。
南航在联交所的公告称，该等飞机将于2018-20年期间分阶段交付，收购事项符合集团十三五发展策略及机队结构规划，并有助加强广州枢纽建设。
公司并称，“不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，波音飞机将增加本集团可用吨公里数（与2015年底比较）5.7%。”
根据协议，是次购买的飞机目录价每架约2.71亿美元，实际价格将显着低于目录价格，惟受保密条款限制未能披露。
有关代价将以现金支付，部分为公司自有资金，部分以商业银行所提供之商业贷款应付。交易须待中国相关政府机关以及股东之批准，方可作实。
南航H股周三收跌1.99%，报4.43港元；其A股亦跌0.56%，报7.11元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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