债券通有利于促进中国券商FICC发展 加快国际化步伐--国泰君安

路透上海5月19日 - 中国大型券商--国泰君安(2611.HK)(601211.SS)交易投资业务委员会总裁罗东原撰文指出，即将启动的“债券通”业务将有利于提高国内券商的FICC(固定收益、外汇和大宗商品)发展水平，亦有利于加快业务国际化步伐。

刊登在周五中国证券报的该文称，人民币债券市场开放有很大的空间。根据韩国等债券市场国际化进程的推演，预计未来几年外资在中国国债市场中占比将上升到3%-5%，“债券通”业务未来3-5年内将为国内债市带来1.5万亿元左右人民币资金流入，这将为国内金融机构带来广泛的业务机会，包括证券公司也会从中受益。

截止4月底，境外资金占银行间债市债券托管量的比例不足2%，而根据中国央行发布的《人民币国际化报告2015》，2014年底外国投资者持有美国国债的占比为49%，债券是美国得以用很低的成本从全世界融资的工具。

中国央行周二与香港金管局发布联合公告将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”，初期先开通“北向通”，且不设投资额度限制，正式启动时间将另行公告；未来适时扩展至“南向通”。

罗东原在文章中指出，“债券通”业务着眼于境内外金融市场的互通互联，有助于证券公司参与境外金融市场，将交易投资工具类型向外汇、商品等资产扩展；有助于国内金融机构特别是证券公司以“债券通”做市带动国内金融市场的做市业务，而且通过与国际机构的合作，利于证券公司借鉴国际投行经验，发挥后发优势。

FICC业务已成为国际投行主要业务支柱之一。为满足企业管理汇率风险和商品价格波动风险需求，部分国内证券公司开始在外汇、大宗商品等领域开展相关经营业务。国泰君安2014年率先拿到国内首张证券公司结售汇业务牌照，已组建了外汇、大宗商品（含贵金属）交易团队，逐步形成FICC业务体系。

他还指出，由于证券公司开展“债券通”业务初期主要是以做市商的形式参与，是标准的依托资产负债表开展客户业务和全球交易。证券公司在逐步开展“债券通”业务的过程中，可以有序参与全球市场，在监管部门的牌照和业务管理下，在为客户服务的过程中逐步走向国际化。

过去几年，国内证券公司在国际化冲动下，由于传统优势在权益市场，并且以非资产负债表业务经纪业务为主，在国际化过程中大量采取了并购经纪公司或直接跨领域收购等形式。

罗东原认为，未来一段时间，证券公司要在证券风险合规监管体系下，全方位做好“债券通”业务开展准备工作。包括“债券通”业务团队、风险管理制度、人才、后台系统、运营部门、产品设计、客户需求等多个方面同时发力，搞好基础设施建设，力争以最好的状态迎接“债券通”业务的正式启动，并以此为契机，加快证券公司国际化步伐。（完）