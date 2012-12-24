中国高收益债持坚 然未来3-6个月股市威胁加大--中金

路透北京12月24日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，近两周以来股票涨幅较大，交易所高收益债仍表现坚挺，并未出现大幅调整，但未来3-6 个月来源于股市上涨资金分流的威胁加大。

此外，发改委关于企业债的新规对于提高发债人门槛的影响有限，企业债发行规模显着降低的可能性不大；资产负债率要求对一般产业债的影响可能要大于城投债，以及不排除该行业债券融资适当放松的可能。

**企业债新规提高发债门槛但实际影响有限**

发改委近日下发通知要求进一步强化企业债风险防范管理。通知全文共强调了八点内容，可以简单归纳为三个方面：

第一是对于偿债保障措施的要求严格化；第二是对于特殊发行人或募集资金投向（如城投和保障房相关）的发债要求细化；第三是加强对发债中介服务机构的监督管理。

第一方面，要求资产负债率偏高或主体评级偏低的发行人必须提供增信措施才能发债，不过该要求的实际影响范围有限，实际执行效果也待观察。

首先，文中设置的需要提供担保的资产负债率和评级标准都比较宽松，受影响的发行人占比不超过10%。

其次，文中还设置了“可适当放宽”的条款，实际审核标准仍掌握在发改委手中，超标的企业也有发行的可能，而且不一定要求必须提供担保。

第三，提供担保对担保人自身发债资格影响有限，抵押物监管的实际效果待观察。

第二方面，对于特殊发行人或募集资金投向（如城投和保障房相关）的发债要求细化，一是对于已经发文明确过的支持保障房债券融资和城投平台发债管理提出细化要求，这部分内容之前发改委都专门发文进行过规范，本次主要精神没有变化，只是对一些灰色地带加以明确；

二是加强对城投公司注入资产及重组的管理，这些要求有助于减少城投公司为做大净资产规模进行的虚假注资行为，但在实际债券投资中，投资者对于注入资产的价值评估仍然存在较大困难。

第三方面，加强对评级公司和主承销商的监督管理，这部分主要表明了发改委对于中介机构恶性竞争带来的一些不良后果的重视，希望借此提升发债信息披露质量，帮助投资者更好地判断债券资质，对于企业债市场长期健康发展有利，但由于其中很多内容涉及到具体操作制度的设立，实际效果的显现还需要较长时间。

综合以上内容，我们认为发改委关于企业债的新规对信用债市场有以下三点影响值得注意：

第一，对于提高发债人门槛的影响有限，企业债发行规模显着降低的可能性不大；

第二，对于城投债的要求主要是之前文件要求的延伸，资产负债率要求对一般产业债的影响可能要大于城投债；

第三，新规特别提到房地产行业，不排除该行业债券融资适当放松的可能。

**市场回顾及展望：股票与高收益债同向还是反向？**

近两周以来股票涨幅较大，但交易所高收益债仍表现坚挺，并未出现大幅调整，显示高收益债的潜在需求仍然较强，与三、四季度债券基金新发规模超过1160亿份有关。

短期来看，股票上涨对高收益债的资金分流效应尚不明显，毕竟市场对股市上涨的持续性存在分歧，而且新发债基的建仓需求尚未完全满足。

但长期看，如果股票上涨的持续时间较长，产生明显的赚钱预期，最终仍会对高收益债形成较大的负面冲击，在利差保护空间较小的情况下，这仍将是交易所高收益债明年面临的最大风险之一。

一是存量债券类基金会面临赎回压力，新债基以及债券类信托、理财、资管类产品发行难度会加大；

二是会抬高交易所回购利率中枢，对杠杆养券构成压力，尤其高收益债对交易所融资的依赖性更强，近期交易所回购利率有非常明显的抬升，而且与银行间回购利率的利差大幅拉大，显示不仅有年末因素，也应该有交易所股票上涨的因素。

从历史上来看，股票与高收益债之间并不存在绝对的正向或负向关系，一般在流动性大幅放松或大幅收紧的时候，两者往往是同涨或同跌的；但是在流动性相对稳定的情况下，两者的走势往往是反向的。

未来3-6 个月的情形很可能是通胀仍然维持在低位，货币政策中性，货币市场利率维持在低位，高收益债的实质违约暂时仍不会系统性爆发，但来源于股市上涨资金分流的威胁加大。

**评级调整：城投类评级仍继续上调**

本周公告了3 项正面评级行动，其中两家城投企业主体评级上调一档，一家电力企业展望上调为正面，中金评分均维持不变。(完)

(发稿 钟华; 审校 曾祥进)

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