专家建议中国尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策--报载

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月3日 - 中国全国人大和政协会议本周开幕。中国证券时报周四援引全国政协委员、华夏新供给经济学研究院院长贾康建议，以国债承销团和做市商银行为切入点，尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，尽早放行商业银行参与国债期货交易。
他并建议指出，从现实出发，还应加快创新步伐尽快推出2年期国债期货品种；并从改革与发展的全局考虑，建议取消国债利息收入免税政策；同时在操作层面，建议将企业持有记账式国债获得的利息收入计入企业应纳税所得额，将个人投资者持有记账式国债或储蓄国债获得的利息收入计入个人应纳税所得额。
“商业银行参与国债期货交易的时机已经成熟，尤其是国债承销团和国债做市商银行参与国债期货，有助于提高商业银行国债承销积极性，对冲做市商存货风险，增强国债二级市场稳定性。”贾康认为，随着中国存款利率上限管制取消，利率波动幅度明显加大，商业银行利率风险管理压力凸显。为此，商业银行通过参与国债期货来对冲风险，进行业务创新就显得比较重要。
此外，贾康表示，当前中国5年期、10年期国债期货已经成功上市并平稳运行，基本具备了中长期利率风险管理及收益率曲线建设的基础。在此背景下，加快推出2年期品种，将是健全国债期货产品体系、完善国债收益率曲线建设的关键一步。
在《关于取消国债利息收入免税政策的提案》中，贾康认为，现行税收制度下，中国企业和个人持有国债获得的利息收入免税。在相当长的时间内，这一政策对提升投资者认购国债积极性、促进国债发行，发挥了重要作用。然而，随着中国金融体制改革深入和债券市场发展，这一政策与当今市场化的金融环境已显得不相适应，不利于健全国债收益率曲线及降低财政实际融资成本。（完）
(发稿 吴芳；审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。