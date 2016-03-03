专家建议中国尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策--报载

路透上海3月3日 - 中国全国人大和政协会议本周开幕。中国证券时报周四援引全国政协委员、华夏新供给经济学研究院院长贾康建议，以国债承销团和做市商银行为切入点，尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，尽早放行商业银行参与国债期货交易。

他并建议指出，从现实出发，还应加快创新步伐尽快推出2年期国债期货品种；并从改革与发展的全局考虑，建议取消国债利息收入免税政策；同时在操作层面，建议将企业持有记账式国债获得的利息收入计入企业应纳税所得额，将个人投资者持有记账式国债或储蓄国债获得的利息收入计入个人应纳税所得额。

“商业银行参与国债期货交易的时机已经成熟，尤其是国债承销团和国债做市商银行参与国债期货，有助于提高商业银行国债承销积极性，对冲做市商存货风险，增强国债二级市场稳定性。”贾康认为，随着中国存款利率上限管制取消，利率波动幅度明显加大，商业银行利率风险管理压力凸显。为此，商业银行通过参与国债期货来对冲风险，进行业务创新就显得比较重要。

此外，贾康表示，当前中国5年期、10年期国债期货已经成功上市并平稳运行，基本具备了中长期利率风险管理及收益率曲线建设的基础。在此背景下，加快推出2年期品种，将是健全国债期货产品体系、完善国债收益率曲线建设的关键一步。

在《关于取消国债利息收入免税政策的提案》中，贾康认为，现行税收制度下，中国企业和个人持有国债获得的利息收入免税。在相当长的时间内，这一政策对提升投资者认购国债积极性、促进国债发行，发挥了重要作用。然而，随着中国金融体制改革深入和债券市场发展，这一政策与当今市场化的金融环境已显得不相适应，不利于健全国债收益率曲线及降低财政实际融资成本。（完）