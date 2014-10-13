《分析》美国基金公司摩拳擦掌，纷纷成立ETF瞄准中国国内债券市场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
不过本周稍早，超日宣布九家国内企业将参与债务重组，国有的中国长城资产管理公司和一家总部在上海的投资公司提供担保，帮助偿付债权人。
最后，还存在汇率风险。仅有一只KraneShares基金明确表示，将做汇率对冲；其他基金文件中没有提到汇率对冲操作，并提醒警惕汇率风险。这些公司拒绝对文件细节置评，这是基金发行前的惯常做法。尽管人民币兑美元已经持续升值多年，2013年上涨2.9%，但2014年以来下跌了1.5%。
**相比点心债券的优势**
del Ama称，中国在岸市场比离岸发行的“点心债券”更能反映中国经济状况。一些跨国企业发行的债券，只要是以人民币计价，就可包括在上述离岸市场中，例如快餐连锁店麦当劳 或重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 所发债券。
一些ETF可在点心债市场操作，但目前都不能参与在岸市场。
Global X文件显示，其基金将投资多种在岸债券，包括公债和企业债，根据到期时间和评级不同，收益率在5-6%不等。德意志银行和Market Vectors文件显示其投资范围同样广泛。
KraneShares计划推出专门针对在岸商业票据的基金，该机构常务董事Brendan Ahern称收益率约在4.7%，可投资公共事业公司。公共事业公司是大陆商业票据的主要发行来源之一。(完) (编译 郑茵/艾茂林/王丽鑫； 审校 李爽/朱晓军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申