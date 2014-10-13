《分析》美国基金公司摩拳擦掌，纷纷成立ETF瞄准中国国内债券市场

不过本周稍早，超日宣布九家国内企业将参与债务重组，国有的中国长城资产管理公司和一家总部在上海的投资公司提供担保，帮助偿付债权人。

最后，还存在汇率风险。仅有一只KraneShares基金明确表示，将做汇率对冲；其他基金文件中没有提到汇率对冲操作，并提醒警惕汇率风险。这些公司拒绝对文件细节置评，这是基金发行前的惯常做法。尽管人民币兑美元已经持续升值多年，2013年上涨2.9%，但2014年以来下跌了1.5%。

**相比点心债券的优势**

del Ama称，中国在岸市场比离岸发行的“点心债券”更能反映中国经济状况。一些跨国企业发行的债券，只要是以人民币计价，就可包括在上述离岸市场中，例如快餐连锁店麦当劳 或重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 所发债券。

一些ETF可在点心债市场操作，但目前都不能参与在岸市场。

Global X文件显示，其基金将投资多种在岸债券，包括公债和企业债，根据到期时间和评级不同，收益率在5-6%不等。德意志银行和Market Vectors文件显示其投资范围同样广泛。

KraneShares计划推出专门针对在岸商业票据的基金，该机构常务董事Brendan Ahern称收益率约在4.7%，可投资公共事业公司。公共事业公司是大陆商业票据的主要发行来源之一。(完) (编译 郑茵/艾茂林/王丽鑫； 审校 李爽/朱晓军)