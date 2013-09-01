国债期货即将正式推出 中金所5年合约实际操作细则落地

路透北京8月30日 - 中国证监会周五在新闻发布会上证实了国债期货下周五（9月6日）正式推出的消息。中国金融期货交易所稍晚则在其网站正式发布了5年国债期货合约及相关规则，这表明国债期货业务规则体系落定。

中金所在仿真交易期间及7月初均向市场征询国债期货交易合约的意见，市场反馈主要集中在交割结算风险与风险控制两方面。中金所对市场争议较大的几处条款做出修改，推出上述合约。具体改动体现在：

首先，提高5年期国债期货合约的保证金标准。交割月前一月中旬的前一交易日结算起，交易保证金标准由2%提高至3%；交割月前一月下旬的前一交易日结算起，交易保证金标准由3%提高至5%。

该处修改，中金所意在提高临近交割时的保证金水平，降低交割月合约持仓量，保障国债期货的安全平稳运行。

其次，从严设置交割月份5年期国债期货合约的持仓限额，降低交割风险。合约上市首日起，持仓限额为1,000手；交割月份前一个月中旬的第一个交易日起，持仓限额为500手；交割月份前一个月下旬的第一个交易日起，持仓限额为100手。

再次，设置了最低交割标准。客户申请交割的，在同一会员处的有效申报交割数量不得低于10手。最后交易日进入交割的，同一客户号收市后的净持仓不得低于10手。

此项改进，则有助解决交割配对的问题和减小交割违约风险。出于成本等考虑，银行、期货公司都不愿为个人投资者几百万零散小量进行交割操作。

在最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约的交割结算价；符合交割要求的净持仓进入交割。

规则最后还完善了国债交割中的差额补偿制度，规定卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债，或者买方未能在规定期限内如数缴纳交割货款的，可以采取差额补偿的方式了结未平仓合约。

此外，充分考虑国债现货市场的流动性状况，在期现价差补偿的基础上，给守约方一定的流动性补偿。差额补偿金为期现价差加上合约价值1%的流动性补偿。（完）

(记者 曹巍浩；审校 曾祥进)

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