中国交易所高收益债及衍生品将出炉--报载

路透上海2月20日电---中国证券报周一援引券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品,并推出利率互换和信用违约互换交易等衍生产品;在新产品方面,债券指数基金也在设计中.

报导称,监管部门已就交易所债市的发展在业界进行调研沟通并汇总建议,多项市场化举措和新产品将很快面世.

报导指出,旨在提高交易所市场流动性的基础衍生产品也将出炉.由於做市商需要一些基础性衍生产品作为对冲风险的工具,交易所可以借鉴银行间市场的经验,推出利率期货产品,允许证券公司开展利率互换和信用违约互换交易等.

证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.

债券指数基金方面,业内人士建议,交易所可推出以银行间市场国债、央票为构成个券的指数基金,借助银行间市场的债券存量和交易量优势,为交易所市场各类投资者提供高流动性的替代性利率产品,同时可以起到市场基准的作用.

此外,交易所债市的参与群体有望扩大,对信托计划开立交易所账户的限制有望取消,吸引银行理财产品等资金进入交易所债券市场;同时,将鼓励合格境外机构投资者(QFII)投资国内债券;并将放开非上市银行、农信社等机构进入交易所市场的限制,允许银行参与交易所债市回购.

交易系统也在同步完善中.目前交易所集中竞价系统单笔申报数量不能超过1万手,不能满足银行等投资者的需求,提高单笔申报的上限正在酝酿中.在交易制度上,有望建立"报价+竞价"的混合交易制度,如果个别关键国债或信用债品种缺乏足够的竞价系统报价,将由指定的交易商进行报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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