中国交易所高收益债及衍生品将出炉--报载

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透上海2月20日电---中国证券报周一援引券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品,并推出利率互换和信用违约互换交易等衍生产品;在新产品方面,债券指数基金也在设计中.
报导称,监管部门已就交易所债市的发展在业界进行调研沟通并汇总建议,多项市场化举措和新产品将很快面世.
报导指出,旨在提高交易所市场流动性的基础衍生产品也将出炉.由於做市商需要一些基础性衍生产品作为对冲风险的工具,交易所可以借鉴银行间市场的经验,推出利率期货产品,允许证券公司开展利率互换和信用违约互换交易等.
证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.
债券指数基金方面,业内人士建议,交易所可推出以银行间市场国债、央票为构成个券的指数基金,借助银行间市场的债券存量和交易量优势,为交易所市场各类投资者提供高流动性的替代性利率产品,同时可以起到市场基准的作用.
此外,交易所债市的参与群体有望扩大,对信托计划开立交易所账户的限制有望取消,吸引银行理财产品等资金进入交易所债券市场;同时,将鼓励合格境外机构投资者(QFII)投资国内债券;并将放开非上市银行、农信社等机构进入交易所市场的限制,允许银行参与交易所债市回购.
交易系统也在同步完善中.目前交易所集中竞价系统单笔申报数量不能超过1万手,不能满足银行等投资者的需求,提高单笔申报的上限正在酝酿中.在交易制度上,有望建立"报价+竞价"的混合交易制度,如果个别关键国债或信用债品种缺乏足够的竞价系统报价,将由指定的交易商进行报价.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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