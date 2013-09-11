中国七年国债续发定位偏高 国债期货添扰动因素

* 财政部七年续发国债中标收益率4.1219%，高于预期

* 乐观经济数据及一级供给潮双双施压

* 现券一二级及期货形成联动反应

* 国债期货仍视现货价格而动，但对投标心理有一定影响

作者 丁淑琴

路透上海9月11日 - 作为中国国债期货推出后首只最便宜交割券(CTD)，周三备受关注的七年期固息国债续发行，中标收益率高于预期。因亮丽的经济数据及新债供应潮施压现券市场，且国债期货跟随节节下探，亦部分冲击了机构的投标心理。

业内人士指出，国债期货推出以来，交易量逐渐萎缩，价格大多视现货走势而动，唯当下空方占据主导，国债期货弱势下探，反过来对现券市场也形成了一定冲击。

“一级招标太多，大家心有余悸，昨天经济数据很多超预期，对市场有影响，今天大家都在高位投标，整体偏弱。”北京一大型商业银行交易员称。

他认为，国债期货早盘连续下探的走势对新债招标也有些影响，加上铁道债七年品种招在区间上限，“收益率上行太快了。”

今日续发行的七年期固息国债是今年第15期品种130015的第二次续发行。业内人士称，该债加权中标收益率为4.1219%，边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍。此前市场预测均值4.09%。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞则指出，虽然现在期货成交不是很活跃，但胜在交易连续，价格实时体现。

“（国债期货）是个边际的温度计，供投资者参考意义更大...今天至少一级二级和期货形成了一个联动。”他称。

上海一券商交易员稍早亦指出，由于现货市场的带动，今日期货波动相较前几日来的剧烈，成交量也有所增大，但总体仍不算太活跃。

周三早盘二级现券收益率率先上涨，尤以七年品种为代表，剩余期限约6.61年的固息国债130008早市尾盘成交价对应收益率已急涨至4.15%，上日尾盘收益率为4.0231%。午后市况渐趋平静，现券收益率大多高位持稳。

中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约午后价格也基本在早盘收市附近震荡，收盘报93.598元，跌0.248元，或0.26%，盘中振幅超过0.3%，成交金额约83亿元；上交易日成交额为逾50亿元，当日盘中振幅仅0.1%。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行价格为96.76元，追加投资后，最终发行总量为301.5亿元。

**内外冲击，新债高位投标**

官方最新公布的8月工业、投资和消费均超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。

中国国务院总理李克强周二也表示，最近一段时间，尤其是8月份主要经济指标均出现回升向好势头。而通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。

除了经济形势继续企稳好转，本周一级供给过大，也令机构叫苦不迭；公开信息显示，当周国债、金融债和铁道债等多只新债缴款规模已超过2,000亿元。本周以来，地方债和国开行浮息债招标定位都明显偏高，早间铁道债七年品种直接落在区间上限5.20%。

徐寒飞指出，今日国债招标结果偏高，投标倍数则属于中等偏上水平，不过看边际和加权中标收益率的点差仅4个bp，“说明这期债大家没太大分歧。”

上海一商业银行交易员也指出，从9月以来一级供给过大，数据偏强劲，跨节资金预期也偏谨慎，“大家都不敢买，大行这会儿季末估计也没什么投资额度。”

不过她也指出，利率债尤其是七年中期品种，本周收益率出现跳空上涨走势，“七年(收益率)上周还在3.97%、3.98%附近，应该说这两天国债期货情绪上也有带动，做空打压了大家的情绪，心理层面因素也在扰动。”

**国债期货带动相关现券交投**

徐寒飞还指出，作为CTD券，市场也给予了更多关注,国债期货的上市带动130015的成交活跃度明显提升，也验证了期货活跃现货流动性的海外经验。

此外，他认为，目前国债期货成交偏少，期货和现货之间套利机会不多，和参与的投资者结构有关系，等现货流动性进一步改善后，期货投资者种类若能相应增加，“可能(期货)交易会渐渐活跃起来。”

该期续发部分国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债9月12日至9月16日进行分销；9月18日起与原发行部分合并上市交易。

财政部第15期记账式附息国债从2013年7月11日开始计息，票面利率3.46%。8月7日第一次续发行，中标收益率为3.7164%。(完)

(审校 林高丽)

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