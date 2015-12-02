中国企业债发行条件再放松 但短期发行量难见明显提升（更新版）

(新增分析师评论)

路透上海12月2日 - 中国国家发改委进一步放宽企业债融资条件，发文称将简化企业债券审报程序，信用优良企业发债豁免委内复审环节；同时放宽信用优良企业发债指标限制，债项级别为AA及以上的发债主体（含县域企业），不受发债企业数量指标的限制。

业内人士指出，该文件对企业债券审核发行的各项要求较大程度地降低了门槛，但在短期宏观经济整体需求疲弱、企业融资积极性不高以及信用风险近期频发情况下，料短期对企业债发行量提升有限，对经济贡献度也比较低。

“简化了审批程序，但这仍然无法使企业债券品种的发行审核特征具有对公司债的比较优势；预计新政策对企业债发行量的推升作用较为有限，对宏观经济贡献的显着度也较低。”光大证券固定收益分析师张旭指出。

周三刊登在发改委网站的“关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见”指出，支持企业利用不超过发债规模40%的债券资金补充营运资金，发债企业可选择以一次核准、分期发行的方式发行债券。

国海证券固定收益研究员范小阳亦认为，此次意见只是比5、6月份企业债发行条件更宽松，但是目前关键的问题在于经济差地方政府积极性受挫，而收益好的项目也比较少；“大家已经麻木了，放宽了也很难有很大增长。”

意见还指出，充分发挥商业银行综合融资协调能力优势，鼓励商业银行利用直接融资和间接融资双重手段，承销以“债贷组合”方式发行的企业债券，并探索通过专项委托审核等方式，推动项目资金足额到位，统筹防范金融风险。

此外，上海另一券商分析师认为，近期在山水水泥等信用事件风险偏多的背景下，现券市场机构情绪也相对冷静，可能文件更多的目的还是想保证存量债券的融资能力，同时进一步降低融资风险。

在11月5日山水水泥(0691.HK)宣布其子公司山东山水水泥无法按期兑付20亿元超短融后，已有逾50家公司推迟或取消超短融、短融或中票发行，其中涉及钢铁、煤炭等产能过剩行业的公司为数不少。上周五簿记建档发行的两只低评级企业债更是较为少见地均以利率上限定价。

不过一券商债券承销人士则认为，发改委审批发行的企业债目的主要是支持固定资产建设，发债融资的底线是要有募投项目。因此，企业债的风险仍然比较低，债券发行严格且有实际项目的现金流支持。此外，对于其中的城投债，发改委也会在计算发债额度时扣除无效资产。

意见并指出，做好企业债券偿债风险分解，鼓励融资性再担保机构承担企业债券再担保业务，进一步分解债券偿债风险；鼓励地方政府通过资金注入、财政补贴等方式，支持新设立的或已有的融资性再担保机构做大做强；鼓励保险公司等机构发展债券违约保险,探索发展信用违约互换，转移和分散担保风险。

此外中介机构的责任被进一步强化，包括主承销商应提高债券申报材料质量、并提高存续期持续服务能力；规范评级机构服务；强化中介机构主办人责任等，对风险揭示严重缺失，存在市场违约案例或不尽职尽责行为的中介机构主办人员，按《证券法》有关规定，给予警告、罚款等惩罚措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

意见还称，要以信用建设促进城投公司加强自我约束和市场约束。对不具备自我偿债能力的空壳型地方政府融资平台的发债申请不予受理；对连续多次发债及区域城投公司发债较多的，要加强诚信考核和信息披露，强化风险监测控制。

银行间现券市场早间二级整体收益率小幅走低1-2个基点，信用债整体收益率亦略跌，但机构仍倾向青睐信用高评级品种，短期市场整体仍无趋势性方向，发改委放松企业债发行意见文件对市场影响整体暂并不明显。

**简化申报程序**

发改委意见指出，将简化申报程序，地方企业直接向省级发展改革部门提交企业债券申报材料，抄送地市级、县级发展改革部门；省级发展改革部门应于5个工作日内向发改委转报。

企业债券申报不再要求提供省级发展改革部门预审意见、募集说明书摘要、地方政府关于同意企业发债文件、主承销商自查报告、承销团协议、定价报告等材料。改为要求发行人对土地使用权、采矿权、收费权等与债券偿债直接有关的证明材料进行公示，纳入信用记录事项，并由征信机构出具信用报告。

发改委将委托第三方专业机构就债券申报材料的完备性、合规性开展技术评估，同时优化委内审核程序。债券从省级发展改革部门转报直至发改委核准时间，应在30个工作日内完成（情况复杂的不超过60个工作日），其中第三方技术评估不超过15个工作日。

意见还指出，主体或债券信用等级为AAA级的债券；由资信状况良好的担保公司（指担保公司主体评级在AA+及以上）提供担保的债券；使用有效资产进行抵、质押担保，且债项级别在AA+及以上的债券；符合上述条件之一，并仅在机构投资者范围内发行和交易的债券，可豁免委内复审环节，在进行技术评估后直接核准。

此外，创建社会信用体系建设示范城市所属企业发行的债券；创新品种债券，包括“债贷组合”，城市停车场建设、城市地下综合管廊建设、养老产业、战略性新兴产业等专项债券，项目收益债券，可续期债券等。企业可直接向发改委申报发行债券，第三方技术评估时间进一步缩减至10个工作日。

今年5月中旬，在明确企业债融资不与地方政府债务率和地方财政公共预算收入挂钩后，发改委发布了1327号文件，相关融资条件大为放松，包括将本区域企业发行企业债券、中期票据等余额一般不超过上年度GDP(国内生产总值)8%的预警线提高到12%等。

随后在6月，发改委再次发布对1327号文件的补充说明，发债门槛、数量限制等条件均更宽松，鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，降低融资风险。（完）

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