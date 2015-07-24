中国央行考虑债市复制沪港通模式 引入更多境外投资者--消息

路透北京7月24日 - 继近期放宽境外央行及金融机构投资中国债市范围后，两位消息人士周五透露，中国央行亦在考虑债市复制沪港通模式，允许更多海外投资者进入银行间债市。

一知情人士称，央行考虑允许上海清算所与境外托管机构开展合作，在国内发行的债券，允许一部分转托管到国外机构，有购买意向的境外投资者可直接到与上清所有合作的境外托管机构进行登记结算，扩大境外投资者购买境内债券的途径。

“境外托管机构作为名义持有人，在上清所有一个总账，跟沪港通比较类似。不过很多细节都需要进一步明确，比如届时会不会也有额度的限制，与境外机构数据共享的问题。”该人士称。

目前，境外机构参与中国债市主要有三类通道：合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及境外央行、人民币清算行与参与行、国际金融组织、主权财富基金等境外机构。

另一位熟悉情况的权威人士指出，证监会推出QFII之初，由中证登在做相关业务，现在QFII也可以投资银行间市场，但需通过银行代理购买，19家托管人开立名义持有人账户，且QFII需经过很多审批程序，投资额度每年不一，是有限制的放开。

他并表示，上清所与境外托管机构合作若最终成行，商业机构可直接通过合作托管行购入境内债券，相当于简化投资流程，“计划落地需要时间，阻力肯定比较大，看上层的决心和部门博弈，这也是资本项下开放的重要内容。”

路透已就此事联系中国央行，暂未获得其评论。

央行上周发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

上海清算所于（即银行间市场清算所）2009年底成立，为银行间市场提供以中央对手净额清算为主的直接和间接的本外币清算服务。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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