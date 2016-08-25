市场洞察：中国债市短期承压 但主因非央行

作者 徐永

路透上海8月25日 - 当从市场上借钱的成本逐渐高于从中国央行借钱的成本之时，当然是从央行处借钱；当资金拆借期限高度集中在隔夜，央行在借出钱的同时，顺势拉长投放流动性的久期，这或许就是当前中国银行间市场正在发生的事情。

中国央行去年以来，在构建利率走廊调控框架的同时，也在培育七天期回购利率的相对稳定以稳定预期，现在市场发生短期波动，采用公开市场操作工具来熨平这种波动，市场利率仍然不会脱离利率走廊框架。

中国银行间债市和资金面近期出现调整，10年期国债收益率在跌至2.64%低位后，出现了调整，目前收益率已经回升到2.73%附近；这期间，银行间资金利率逐渐走高，央行更是在本周意外重启了14天期逆回购，但并未调整操作利率，一时间市场议论纷纷。

不过这其中，央行去杠杆、钱荒等解读似乎都有过度之嫌，套息交易的成本确实会有所上升，如同海外的Libor利率近期走高，也给诸多套息交易带来了压力，但中国债市当前的调整更多像是技术原因。

债市短期确实面临调整压力，包括后期CPI的走高，基本面的数据转好等，甚至一些情绪性的因素，比如此次14天期逆回购重启，利多者看到缓解流动性紧张的一面，利空者则紧紧抓住14天逆回购利率高于7天逆回购利率由此成本上升不放。

但要看到，央行并未调整14天逆回购的利率，且如果央行不出手，市场成交的利率只会更高而不是更低，对杠杆交易者的成本压力会更大；另严格来说，金融市场的去杠杆，更多需要靠银行、证券和保险业各自监管手段的加强，而非央行之手。

另外，从中国金融体系的货币乘数来看，目前逐步走高，这可以稍稍弥补基础货币投放在外汇占款下降等因素带来的压力，M2增速回升无虞。

以此而言，中国债市收益率下行中长期趋势难改，但经历较长时间收益率下行后，年内债券市场或面临一波技术调整，而主因可能并非央行。

**利率走廊框架**

央行已经多次在其货币政策报告里面阐述了利率走廊的调控框架，以及公开市场的操作策略。

欲浏览中国央行及相关利率矩阵（利率为最近一次操作的利率），请点选 tmsnrt.rs/2bjxvvW

从利率矩阵图可以看到，银行间存款类机构质押式回购的加权利率，作为市场利率的代表，期限相当的借贷利率当前已经全面超过了央行政策性的七天期逆回购的利率，但仍低于利率走廊的上限SLF(常备借贷便利)的利率。

从稳定预期预期而言，不难理解央行为何会出手：市场利率虽然没有脱离利率走廊框架而失控，但已经出现了波动迹象，央行于是投放更加低廉的政策性资金。

同时，由于市场的借贷期限高度集中于隔夜，期限错配的风险也在加大，央行也需要适时引导市场调整资金拆借期限。

路透周四援引消息人士称，中国央行周三召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。央行在会上并表示，希望各行认真对待流动性管理的问题，如果到期后的14天期逆回购需求不佳，不排除继续推出更长期限的逆回购，以引导市场。[CN/MMTCN]

而理解央行的政策意图，似乎仍要从货币供应角度出发，虽然在外汇占款等因素的干扰下，基础货币余额有所下降，但要看到货币乘数已经上升到了5以上的高位，且仍在走高，央行的货币政策仍属中性。

欲浏览中国央行货币乘数及基础货币走势，请点选 tmsnrt.rs/2bjze4b

从降低企业融资成本的角度而言，央行有意抬高银行间的借贷成本，也不符合降低企业成本的政策意图。

中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

**债市短期调整压力**

不过，中国债市短期确实面临调整压力。

首先，中国债市收益率在经历快速下降后，市场的交易心态比较脆弱，调整心态正在自我强化。事实上，在本周央行增加14天期逆回购操作之前，债市已经有一波小幅的收益率走升。

另外，从通胀的角度而言，四季度由于CPI去年的基数较低等原因，CPI可能会逐步走高，甚至重回2%以上，这些会给债市带来一定调整压力。

包括市场由于杠杆操作及流动性管理的原因，一旦出现政策收紧等动向，市场的调整概率也会加大。这其中，可能更应该关注的不是央行的货币政策变化，而是其他监管机构的监管走向。

市场机构当前需要面对的，可能是如何度过短期调整。不过总体从经济数据而言，除了工业相对稳定外，财政支出、进出口、投资、以及信贷的数据都相对较弱，这仍然能从基本面上对债市收益率下行形成中长期的支撑。（完）