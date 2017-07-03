综述：中港债券通火热开场 但大势未改首秀后或面临较长平淡期

作者 李宏薇

路透上海7月3日 - 联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一开闸，开盘伊始交行总行、中信证券等先后晒出编号为第一和第二的成交单；而作为首批债券通一级新债的农发债，三期债首场认购倍数则高达10倍左右，午后境外机构追加专场亦获满额认购，均显示债券通开局火热。

不过除农发一年增发债的标的券收益率随招标结果下行外，二级市场其他现券变化不大，国债期货两个主力合约更双双下跌。交易员认为，在经济基本面和流动性预期没有改变前，只增加境外机构入场渠道的债券通无法改变大势，首秀后可能面临较长的平淡期。

9点刚过，中债交易系统成交单据显示，交通银行(601328.SS)(3328.HK)与交行澳门分行达成债券通首笔交易，中信证券(600030.SS)(6030.HK)与华夏基金(香港)，工行(601398.SS)(1398.HK)与海通国际(0665.HK)分列其后。

紧随其后，一级市场上农发行招标的三期债券通新债，亦显需求火热。对此，华中一银行交易员认为，“超级疯狂啊，因为第一单(债券通新债)，倍数看看就行了，反正都是大行。”

农发行上午首发“债券通”农发债，一年、三年和五年增发固息债，中标收益率分别为 3.6538%、3.9957%和4.1044%，对应投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.32倍。午后针对境外机构的追加专场，一年和三年品种都获得5亿元人民币的满额认购。

交行和中信证券成交的两笔债券通交易，成交券种分别为国开债和国债。市场人士透露的上午债券通成交情况也显示，政策性金融债和国债等利率债，成交占比超过七成。

参与债券通二级交易中，除上述前三名外，建行、农行、中行、招行、浦发银行、兴业银行、中信银行、广发证券、东方证券、国泰君安证券等中资机构，以及花旗、星展、德意志银行、法国巴黎银行等外资也有积极介入。

后续发行方面，明日国开行将招标发行不超过240亿元三期固息债，期限包括一年、三年和10年，为其首次面向境内外投资者发行。另外，国家电力投资集团等五家企业也将自周二(4日)起首批发行债券通非金融债，品种包括短融和超短融。

中国人民银行周日公告，中国央行与香港金融管理局决定批准香港与内地债券市场互联互通合作上线，其中“北向通”将于7月3日(周一)上线试运行。

**缤纷开场过后，可能面临较长平静期**

债券通为境外机构进入中国债市提供更为便利的条件，尤其在开放“北向通”的初期，吸引外资参与银行间市场作用毋庸置疑。

但在影响债市的中国经济增长和央行流动性管理预期未变情况下，债券通开闸未改债市大方向。加之从今日债券通二级成交中境外机构多为中资背景来看，不排除很大程度上是各方提前酝酿准备、集中爆发的结果。缤纷开场过后，债券通可能要面临较长时间的平淡期。

中金公司报告称，与QFII、RQFII、CIBM这三种前期已有的境外投资者进入境内债市途径相比，债券通取消了前期CIBM等耗时较长的结算代理协议，由交易中心/结算代理人等作为备案机构向央行上海总部提交材料，且在三个工作日内回复，流程大大缩减。在开立人民币账户上也较前期独立申请NRA账户明显提速。

上海一银行交易员称，债券通开闸一二级表现踊跃，但持续性料难维系。作为境外机构参与中国债市的一个渠道，“并无法改变需求状况，真有这么爆炸性的需求，早就在原来结算代理模式下体现出来了。”

外汇交易中心信息显示，债券通首日共有19家报价机构、70家境外机构达成142笔、70.48亿元交易，交易以买入为主。交易券种涵盖国债、政策性金融债、政府支持机构债券、同业存单、中期票据、短期融资券和企业债等各类型。

另一银行交易员也表示，除了资金流动方面的不便，前期穆迪调降中国主权评级，也给境外机构投资境内债券增加了障碍，“只要汇率管制没那么严，(债券通)基本就ok。主要还是有中国的主权评级问题。”

5月下旬，穆迪下调了中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

此外，有业内人士并指出，今日债券通二级交易境外机构对手方，很多都是中资背景，不排除有给债券通开闸首日锦上添花之意，因此火爆交投的后续持续性存疑。

不过招商证券谢亚轩和林澍执笔的报告称，中国债市中，境外机构占比偏低，远低于发达国家以及东南亚国家水平。据其测算，未来五年年均流入规模可能达到千亿美元级别，将利好平衡国际资本流动、稳定人民币汇率以及缓解债市供给压力。

穆迪副董事总经理钟汶权也指出，预计未来12个月通过北向通流入境内债市的资金将逐渐增长。与此同时，债券通启动一年后会有更多的国际债券指数吸纳中国境内债券或增加对后者的配置，因此流入该市场的资金将会大幅增加。(完)