中国债市现券淡静收官辞旧岁 待看“马上”是否有钱

路透上海1月30日 -农历蛇年最后一个交易日，中国银行间债市现券几无交易，仅利率互换偶现成交，并伴微幅下行，债市淡静收官。交易员称，在资金面依旧主导后市的情况下，春节后央行对流动性的管控态度值得继续关注。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。根据中国生肖排序，2013年为农历蛇年，2014年春节过后，正式迈入马年。

上海一银行交易员表示，因返乡等原因，不少交易员已离开市场。“今天就IRS成交了一点，其实很安静的。等年后看资金了。”

另一银行交易员补充说，与几乎无波动的现券相比，早盘利率互换微幅下行，但整体交投也比较清淡。

央行公开市场仅在周二进行了1,500亿元人民币的逆回购操作，本周净投放750亿元。另外，春节过后，2月中旬将有4,500亿元的逆回购到期，意味着相应资金将被收回。

在极为有限的成交中，剩余期限约6.7年的国债130020券仅有的一笔成交，收益率为4.4212%，上日尾盘为4.4200%。

国债期货主力合约TF1403周四上午成交不多，早盘收报92.288元，下跌0.134元，或0.14%。(完)