中国债市现券淡静收官辞旧岁 待看“马上”是否有钱

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海1月30日 -农历蛇年最后一个交易日，中国银行间债市现券几无交易，仅利率互换偶现成交，并伴微幅下行，债市淡静收官。交易员称，在资金面依旧主导后市的情况下，春节后央行对流动性的管控态度值得继续关注。
1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。根据中国生肖排序，2013年为农历蛇年，2014年春节过后，正式迈入马年。
上海一银行交易员表示，因返乡等原因，不少交易员已离开市场。“今天就IRS成交了一点，其实很安静的。等年后看资金了。”
另一银行交易员补充说，与几乎无波动的现券相比，早盘利率互换微幅下行，但整体交投也比较清淡。
央行公开市场仅在周二进行了1,500亿元人民币的逆回购操作，本周净投放750亿元。另外，春节过后，2月中旬将有4,500亿元的逆回购到期，意味着相应资金将被收回。
在极为有限的成交中，剩余期限约6.7年的国债130020券仅有的一笔成交，收益率为4.4212%，上日尾盘为4.4200%。
国债期货主力合约TF1403周四上午成交不多，早盘收报92.288元，下跌0.134元，或0.14%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。