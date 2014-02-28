两会有望拉长债券牛市 贬值紧缩效应需关注

作者 徐永

路透上海2月28日 -中国金融市场人民币汇率贬值+宽流动性+低利率组合本周持续，利率债和信用债收益率继续较大幅度下行。下周全国两会开幕在即，基于金融市场维稳的预期，年初以来的债券牛市行情，在两会护航下得到延续就为大概率。

另外月初新一轮经济数据如CPI和PMI料继续回落，也将增强债券的做多动能。但随着贬值的紧缩效应显现，流动性宽松的局面逐渐改变，以及10年国债收益率回落到合理区间，债券上半年的慢牛行情也可能受到干扰，交易性风险提高。

具体而言，对于此轮汇率贬值，针对上周“市场说”和“政策说”的争论不休，外管局本周澄清表示是市场主体调整交易策略的结果，幅度属于正常波动，市场要适应双向波动，为市场说盖棺定论。

因基本面下行预期，季节性因素美元需求增强及QE退出下资本流出中国的迹象初显，2月份下旬以来，人民币确实有走低动力，但因中国央行强大的对冲能力，如果想维持升值易如反掌，但最终表现为顺势而为地贬值，较有可能是借助了一个较好的时机，启动了双向波动和扩大日间波幅的演练。

如此就有两个衍生问题，一是贬值的持续时间和幅度问题，二是贬值对于流动性而言，是会造成紧缩效应还是宽松效应。前者是后者答案的基础。

既然央行表态是市场驱动，就会产生市场驱动贬值的阶段性位置（如6.20还是6.50）。更重要的是央行的心理位置，是否会在贬值调整过度后启动干预买入人民币。

值得注意的是，根据路透独家消息，央行本周在上海广东等地启动了针对贬值影响的调研，而周五最后一个交易日，人民币兑美元汇率即创造了历史单日最大跌幅，显示在此之前，央行的心理位置显着高于上周市场所谓6.12关口。

而无论哪一种，由于之前套利资本多数赌单边升值，对贬值预期不足，“赚了几年的升值收益，贬值后几天就还回去了”，此轮贬值打击最大的有望是套利资本，“内保外贷”等套利模式挤出效应下，进出口数据的真实性也有望提高，顺差缩减。

如此而言，外汇净流入和外汇占款减少，国内流动性将面临抽紧，利率上升。但贬值后促进出口，可能又会增加顺差和流动性宽松的效应。

**贬值到底是紧缩还是宽松?**

因此如何判断此轮贬值到底是紧缩还是宽松效应呢，如果是短时间的双向波动，打击的将是套利资本流入，而因为贬值幅度不大，将对出口拉动作用有限；但如果是较长时间贬值，则宽松乐观可期。

目前多数市场人士选择了前者，比如广发证券首席经济学家刘煜辉和兴业银行首席经济学家鲁政委等。

如果贬值只持续比如一个季度，就有望迎来流动性收紧及利率上升的局面，将成为当前债券牛市面临的较大不确定性。

但因为基本面下行压力较大，特别是去年下半年社融紧缩带来的滞后效应，不排除两会后政府启动新一轮稳增长措施和流动系宽松政策。

事实上，本周中国央行在官方媒体针对当前流动性的表态，就被不少机构解读为货币政策已提前转向宽松的信号。

不过我们倾向认为，目前说货币政策转向宽松可能为时尚早，毕竟正回购仍在持续，且社融余额的增速如果持续下降，货币需求下降和非标增长的局面可能会同时出现，仍需要收缩工具保持紧平衡，除非上半年基本面的下行力度确实超过市场预期。

中国利率债本周10年期国债收益率跌落4.4%心理位置，从资金成本，可比贷款和非标资产的收益率，以及考虑国债的免税效应和资本占用等优势，4.2%-4.4%被普遍认为是10年期国债合理的收益率，因此收益率回到4.4%以下，继续大幅下降的空间可能有限。

中国信用债本周延续上周的收益率下行行情，且货币市场拆借规模上升显示部分机构可能在加杠杆，有利于消化信用债供给，但由于年报披露行情临近，本周已有不少信用债被评级公司列入负面观察名单，且下周超日债将迎来付息日，违约的可能性较大可能将影响市场的交易情绪，增加中低等级信用债的调整风险。（完）

(审校 毕晓雯)

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