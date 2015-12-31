猴年展望：经济低迷中国债市难下牛背 供需两旺但波动风险加大

* 经济探底通胀低迷，债牛反转概率不大

* 财政加杠杆进行时，料推动利率债供给扩容

* 配置需求强劲而年初供给有限，“牛头”行情可期

* 利率走低震荡风险加大，博弈交易性机会

作者 吕雯瑾

路透上海12月31日 - 经过两年红红火火的好日子，中国债市仍将高昂着牛头挺进2016年。L型经济低迷走势预期之下，继续看多仍占上风，惟收益率在连续破位下行后，低位震荡风险加大。

分析人士认为，受扩大财政赤字、地方债置换等因素推动，明年利率债供给将继续扩容；不过资金充盈，加之货币政策有望延续稳中偏松基调，消化承接预计不难。

从具体时点上看，明年一季度供给相对有限而配置需求强劲，债市很可能以“牛头”开局，但后期则需提高警惕，防范利率低位时意外波动造成的冲击。

上海一银行交易员称，因看好来年，临近年底债市买盘汹涌，“什么债都有人收，最近连申购同业存单的额度都要靠抢；年底不少银行理财做的委外投资，拿到了钱就得投出去，总得想办法吃利息。”

银行间债市10年国债到期收益率曲线IFT10YY=CDC最新报在2.82%附近，较2014年初的约4.60%已跌去约180个基点(bp)，两年跌幅近四成。

而市场对债市的看多判断，主要是基于中国经济低迷状态一时难以结束的预期。广发银行高级交易员颜岩指出，工业和投资增速依然在下行通道，从国际形势上看，大宗商品价格也难以明显走高。总体而言，宏观基本面将支撑明年债市。

他同时强调，机构保持配债热情的大前提是资金面的稳定，或者进一步宽松。就现有情况判断，明年一季度，作为货币市场风向标的银行间七天回购利率有望降至2%左右甚至更低。因此短期来看，流动性不会成为阻碍债市向好的负面因素。

北京一私募机构投资经理认为，目前债市收益率虽低，但还没有太大反弹空间。基本面疲软不改、积极财政下中央政府作为加杠杆主体增加负债，中期来看，货币政策也会继续配合维持适度的流动性。

不过另一方面，债市收益率连创新低也为来年投资增加难度，“资产虽然荒，资金也是有成本的，债券收益率的下行是有限度的；预计未来市场就是区间波动，策略上要调整，不像今年轻松地拿完债就完事了，目前套息交易的息差比较差，而直接拿低评级债券的风险太大，”他说。

中国社科院此前发布2016年中国经济蓝皮书指出，考虑到中国潜在增长率趋降、外需持续疲弱，国内投资将回归常态等因素，明年中国经济增速预计降至6.6-6.8%；而央行研究局工作论文亦预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%。

回顾货币政策，今年以来，中国央行已五次降准(包括定向)、五次降息。即使美国近10年来首次升息，出于中国稳增长目的，继续出台降准、降息等预期依旧强烈。

中国央行货币政策委员会第四季度例会称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度；要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

**财政发力，利率债供给再攀升**

除传统的国债、政策性金融债外，今年发行的逾3.8万亿元地方政府债，绝对可以说是利率债中不可忽视的力量。随着积极财政政策发力和财政赤字扩张，2016年国债、地方债等利率债供给有望在今年基础上继续走高。

天风证券固定收益首席分析师高群山表示，地方政府通过地方债置换化解债务压力后，仍很难在短期内开展有力度的信用扩张；地方债置换启动初期虽对债市有冲击，但实际上是消灭了以城投债为代表的高息资产。

中金公司预测，按照三年左右的过渡期，扣除今年3.2万亿的置换量，未来两至三年还有约11万亿需要置换，估计明年置换4-5万亿；加上赤字部分，预计地方政府债明年净增量在5-6万亿。

路透统计数据显示，截至目前，中国今年地方政府债累计发行38,350亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

随着发行量的增加，二级市场上地方债的交投身影也渐频繁。业内人士多认为，明年地方债发行加量对市场冲击有限，今年初因地方债置换引发现券大幅调整的情况再现的概率不大。

而传统国债方面，2016年发行规模水涨船高势头也基本明确。

据路透此前报导，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行；单只规模亦有望增加至400亿元附近。据此计算2016年关键期限国债发行期数有望从今年的49期增加至60期。

至于政策性金融债，多家机构认为，随着今年专项金融债定向发行的启动及央行抵押补充贷款(PSL)的持续发放，政策性银行融资渠道趋于多元化，明年发债规模或总体平稳，继续小幅增长。

据中债登统计数据，2015年已发行金融债总量为25,790亿元，较上年增加2,810亿元。以发行量扣除到期量计算，2013年以来政策性金融债年度净增规模维持在1万亿左右。

**需求端承接料无虞**

今年下半年，伴随着中国股市暴跌、高收益资产减少，“资产荒”席卷各类机构，债券、票据等低风险固定收益类资产价格连续上涨。

考虑到高收益资产缺失的局面暂难改观，市场预期明年债券配置需求有望保持强劲，相对于风险事件爆发频率加大的低评级信用债，以及信用利差优势有限的高评级债，利率债需求将稳中向好。

上海一银行交易员表示，一季度利率债供给通常偏低，而明年到期量较大、理财资金亦有大量配置需求，因此预计至少在一季度结束之前，收益率不具有太大反弹风险。

华南一券商从事委外投顾业务的人士称，债券收益率大幅下行后对配置资金吸引力下降，年末利率债行情火爆，有配置上供不应求的原因；料明年供给跟上后，市场将迎来动态平衡。此外，股债表现今年此消彼长，明年权益类市场能否转好，也将是影响债市走向的不确定因素。

今年6月以来，因监管层清查场外配资引发中国股市杠杆资金抽离，沪综指.SSEC最大跌幅达到45%。从股市中撤出的资金中，有不少转而配置债券。

中信建投证券2016年利率债投资策略报告指出，从2015年三季度开始，广义基金类机构已开始主动增加利率债投资比率；当前信用利差对信用风险的保护不充分，预计2016年利率债更受捧，券种分配调整的趋势还将延续。

中金公司的统计显示，2016年固收类资产到期量将迎高峰。当年保险公司将有约4,000亿元协议存款到期，2012年和2013年大幅扩张的信托等非标类资产，也将集中在2015年和2016年到期；传统意义上的利率债明年到期量将达到3.3万亿，比2015年增加6,500亿。

此外，由于高收益率资产难觅，理财收益率下降压力较大，一旦理财资金成本下行，债券走牛会更添动力。

高群山认为，从负债端的竞争来看，目前银行理财收益率和货币基金的利差，已达到约150bp的历史最高位。2016年理财收益率存在下调的空间，这意味着债券收益率又将有一定的比价优势，将对债市形成资金成本端较强的利好。

(完)