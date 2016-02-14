综述：中国债市节后首日红火开场 避险情绪升温现券强势补涨

2015年11月12日，香港中银大厦，一位职员在展示2015年版100元面额的人民币。 REUTERS/Bobby Yip

路透上海2月14日 - 春节过后首个工作日，中国银行间债市周日红火开场。受假期内海外风险资产价格动荡、避险情绪升温提振，今日开盘后现券即迎来补涨行情，收益率大幅下行；与节前比较，10年国开债活跃券收益率降幅接近10个bp(基点)，10年国债收益率亦跌约4个bp。

不过交易员称，现券午后走势渐稳，下周收益率料仍以震荡为主，关注即将出炉的经济金融数据以期进一步指引。

华北一银行交易员称，10年期国开债活跃券150218券CN150218=CFXS今日最低成交于3.05%，后小幅反弹至3.07%附近，“比节前下了10bp左右吧，券商基金都还没上班，银行先帮他们干下来了。”

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

中国春节期间全球股市愁云惨雾，受日圆飙涨、欧洲四大主要工业国经济数据下滑等影响，美国标准普尔500指数自2月5日起连续五个交易日下跌，盘中更触及两年以来最低水准，但周五出现强劲反弹；日本股市当周亦大挫11.1%，创2008年金融危机以来最大单周跌幅。

与此同时，美国10年期公债收益率周四跌至近三年低位，英国10年期公债收益率也降至纪录低点，因投资者对全球增长和央行政策的有效性感到忧虑，引发了对避险资产的庞大买盘需求。

不过华东一银行交易员认为，补涨过后中国现券收益率走势不甚明朗，因短期内负面因素仍在，下周市场料陷入多空拉锯行情。1月中国信贷社融数据等出炉在即，预计较上月将明显走高；今年首批地方债亦将启动发行，供给上升亦可能产生压力。

路透调查显示，中国1月新增人民币贷款预计为18,000亿元，远高于上月近6,000亿元的规模，也达到2009年3月以来单月新增人民币贷款的最高值；市场机构认为，银行信贷投放季节性特征、积极财政政策以及外币贷款置换和表外信贷渠道收紧等因素或推动1月人民币贷款快速增长。

中国央行近日发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，着力解决经济金融运行中的突出问题。

**资金面宽裕回购利率多数下行**

周日中国银行间货币市场主要回购利率多回落，隔夜品种降幅较为明显。交易员称，各类机构融出充裕，而央行继续进行逆回购，保障短期流动性平稳，节后料还有存款回流银行体系，预计下周资金面压力有限。

“公开市场天天做，节后还有现金回流呢，大家心里都是很放心的，”上海一银行交易员表示。

她提到，考虑到今日券商基金等非银机构仍在放假，预计货币市场交易量不会太高，明日则将进一步恢复常态。

中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%。此外，央行公开市场一级交易商今日可申报下周(2月15日-19日)的七天期逆回购需求。

为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作。同时从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。(完)