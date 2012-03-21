中国债市喜迎春 人才抢手薪资看涨

路透香港3月21日电---随着中国利率市场化的脚步越来越近,债券市场所蕴藏的巨大投资机会正逐渐纳入更多的金融机构视野,也引发相关人才需求量大增,并推动薪资水平看涨.

近日,总部位於广东的东莞证券一时轰动业内,其挂在中国货币网上的招聘条件相当诱人:固定收益业务高级交易员三名,负责银行债券市场资金拆借相关交易,税前年薪30-100万元人民币之间.

仅本周和上周,就有南京证券、信达证券、第一创业摩根大通、浙商银行、恒丰银行的招聘广告也都对同一类人才发出了邀请:固定收益部高管、债券研究、固定收益交易员、债券承销、货币以及衍生品交易员等.

不同的招聘信息显示着同一个信号:中国债券市场将迎来发展高潮,正以不可挡之势吸引着人流、钱流.

"的确很热,就连我们这样的小机构,都有不少客户找上门……,感觉好象今年固定收益产品要大爆发一样."上海耀之资产管理公司的王小坚称.

曾任职外资金融机构交易员的王小坚,现在同银行合作管理着一只理财产品,专门负责投资银行间债券市场.他称,目前的确是债券人才奇缺,稍有经验的人要价都很高.

而一位券商的债券交易人士则表示,越来越多的机构都意识到债券的赚钱效应,在人员、资金上都给予倾斜.

"利率市场化以後,固定收益业务的赚钱机会非常有吸引力."她称,"有不少原来股市的研究员,也都转做债市研究员了."

中国债券市场包括交易所债市、银行间债市,整体债券存量超过22万亿元人民币.随着利率市场化、人民币国际化步伐的推进,中国债市的发展前景诱人.

--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟

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