焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进

2016年1月拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

这种举措可能有助于中国被纳入全球债券指数，但投资人称市场准入及有关人民币稳定性的担忧可能会阻碍资金流入。

“能否把资金再转出中国？我们希望这个问题得到澄清，”Robeco的新加坡执行长Maurice Meijers表示。Robeco是一家总部在荷兰的全球资产管理公司，旗下管理资产2,760亿欧元。他还说，基本面和估值也令人担忧。

“感觉现在不是参与的时机。除非这个市场真正被纳入指标指数，否则一段时间之内不会有什么变化，我认为不会有大机构参与。”

相关的资金规模非常庞大。渣打估计，境内流通债券总值可能在今年底前升至82万亿(兆)人民币(11.93万亿美元)，2016年底时为64.3万亿人民币。

但外资投资的部分相当渺小。中国国家外汇管理局表示，去年底时，外资在中国市场仅持有总值8,700亿元人民币，较上年增加834亿元。

这样的投资成长表现显然是受到中国保卫人民币汇率的行动所影响；人民币兑美元去年贬值6.5%，引发当局祭出一连串措施提高资金汇出难度。

安盛投资管理分析师Aidan Yao表示，市场准入以及人民币贬值的相关疑虑，是吸引资金流入的主要障碍。

去年中国银行间债券市场的规定让国内债券市场自由化，鼓励外国投资人投资于人民币产品。

尽管如此，衍生品市场羽翼未丰可能是一大障碍，至少在早期阶段是如此。

“目前衍生品市场规模仍小，交易流动性偏低，”惠誉高级董事王颖表示，“因此这个允许外国投资人从事衍生品交易的新规定，可能对市场影响有限。”

除了促进资金流入，当局也希望能降低境外投资者融资成本。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭指出，之前不得不使用离岸人民币衍生品的投资者，可找到较便宜的替代品。

“目前离岸人民币资金池出现了较大规模的萎缩，这也导致人民币拆借利率以及美元互换人民币的掉期率出现了较大的波动。融资的不确定性打击了境外投资者配置境内债券的兴趣。”他称。

中国央行研究局首席经济学家马骏上周在新加坡告诉投资者，当局正在研究适当延长银行间债市交易时间，同时为了便利境外机构投资者的流动性管理，正在研究延长涉及境外机构的交易的结算周期有关问题。

这些促进市场具有吸引力的尝试，可望帮助中国被纳入全球债券指数--高盛估计若中国被纳入全球指数，可能带动2,500亿美元资金流入。

但这将是一场艰难的战役，成功与否可能多取决于中国的宏观经济前景。

南方东英资产管理投资组合经理宋启超指出，最新的措施目前更多只是象征性的。

宋启超表示，短期内不认为会有太多资金流入中国，因为市场对于资本管控相关的政策不确定性仍有疑虑。(完)