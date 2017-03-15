李克强称今年将首次在香港和内地实行“债券通” 进一步开放债市

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。
他在两会结束后会见中外记者时称，去年中国出台了“深港通”，准备在今年首次在香港和内地进行“债券通”，“香港近水楼台先得月，这样有利于维护香港国际金融中心的地位，有利于香港的长期繁荣稳定。”
香港政府的谘询组织--金融发展局此前发表报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场，惟只局限于在两个交易所中售予零售投资者的债券，以及在港交所以中央结算系统（CCASS）交收的债券。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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