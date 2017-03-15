李克强称今年将首次在香港和内地实行“债券通” 进一步开放债市

路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

他在两会结束后会见中外记者时称，去年中国出台了“深港通”，准备在今年首次在香港和内地进行“债券通”，“香港近水楼台先得月，这样有利于维护香港国际金融中心的地位，有利于香港的长期繁荣稳定。”

香港政府的谘询组织--金融发展局此前发表报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场，惟只局限于在两个交易所中售予零售投资者的债券，以及在港交所以中央结算系统（CCASS）交收的债券。（完）

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