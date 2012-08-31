弱势中国债市暗显积极迹象

作者 钟华

路透北京8月31日电---通胀及房价潜在走升压力,使中国决策者对政策放松保持警惕,由此导致银行体系流动性"紧平衡",以及新债供给增加和信用风险忧虑,让中国信用债等债市产品收益率正处於抬升压力中.

但一些迹象正有所显现,如果趋势延续,可能给中国货币供给带来一些积极影响,进而对未来债市价格提供一定支撑.不过,目前这种信号还不太强,相关影响效果有一定脆弱性,但其潜在的趋势意义需要引起足够的关注.

银行间市场当前流动性的"紧平衡"格局得以维持的原因之一,在於去年以来中国货币创造机制有所改变,而这种改变背後是人民币贬值预期导致国际资本流入放缓.不过从近期即期汇价来看,这种贬值预期已有所变化.

尽管香港离岸市场一年期人民币兑美元远期和即期汇价的差距正在扩大,但更具现实意义的人民币即期汇价和人民币中间价之差正在明显收窄,从7月20日汇价触及当日交易区间下限降至今日仅相差30点左右.

而今年以来不断大量增加的境内美元存款在7月突然放缓增长步伐,当月美元存款增加72.89亿美元,仅为6月的26.5%,为今年前七个月月均水平的三成半;而7月美元贷款增加也在放缓,仅为11.62亿美元,仅为今年月均水平的一成半.

美元存款增量规模下滑背後是大额美元存款平均利率的快速下降,尤其是一年期以内的定期美元存款利率降幅明显,其中3-6个月以内和6-12个月以内期限美元存款利率在6月的水平较上月分别下降40和53个点.而且美元存款利率和贷款利率之利差也在明显扩大.

上述迹象或许在一定程度上初步暗示出非金融部门对所持有资产币种从人民币资产转换成向美元资产的步伐正在放缓.当然,更具意义的是金融机构放缓转换为外汇资产的步伐.而考虑到中国当前经常项目顺差和外商直接投资持续存在,这可能会帮助增加一定货币供给,从而可能增添银行配置债券资产的头寸.

除外在因素外,中国金融体系本身也在悄然变化,这从7月广义货币供应量(M2)增速继续抬升0.3个百分点至13.9%可窥一斑.尽管7月广义货币供应量减少5,919亿元人民币,但少於去年同期的7,897亿元净减少量.而且今年6和7月广义货币净增量总和较去年同期多出近1万亿元.这种变化可能意味着银行体系资金在银行体系内外的理财等金融产品收益率下滑後,放缓了流出银行表内的步伐.

正如我们看到的,商业银行等金融机构负债方相对增加而银行资产方中贷款并没有相应增加,这意味着该趋势延续可能使得银行负债或配置于非信贷资产,比如债券资产.

但需要指出的是,流出表外的资金同样也可以配置于债券产品,但其对债券产品收益率的要求往往会高於留在银行表内的资金.也就是说,银行表内资金对债券配置需求,相对更利於债市收益率的下行.

当然,上述积极迹象还非常脆弱,趋势性意义还不明显.比如,香港离岸市场一年期人民币兑美元远期汇价暗示出未来一年人民币汇价贴水点数还在扩大;当前货币扩张和信贷投放节奏随政策变化可能随时被打破.而国际资本流动和中国货币信贷扩张对中国经济和债市影响本身就有一定动态平衡作用.

从交易层面看,当前中国利率产品收益率已反弹至相对中性水平,部分信用产品收益率和信用利差已经反弹至接近均值或在均值上方水平,投资者谨慎氛围增强,交投动能相对欠缺.

这一债市相对平衡状态,从中期来看可能由上述迹象特征强化打破,也可能由中国决策者在平衡经济增长和物价走势之後的政策取向打破.而当前政策放松滞缓,可能经济恢复乏力,後续更需要加大放松力度.(完)

--审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。