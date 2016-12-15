综述：内忧外患夹击中国债市崩跌 寒冬已至回暖暂难期

2016年1月21日，图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 侯向明

路透北京12月15日 - 美联储（FED）加息虽然符合预期，但全球市场依然一片哀嚎。本已风声鹤唳的中国银行间债券市场早盘加速崩跌，现券收益率和利率互换（IRS）全线飙涨，国债期货亦一度跌停。近期银行间市场流动性问题以及经济基本面渐显暖意，极度脆弱的市场情绪在美联储加息后集中爆发。

业内人士并分析称，美联储加息只是整个链条上的因素之一，导致市场剧烈反应的源头依然在于国内去杠杆以及后续货币基金遭遇赎回而造成的市场踩踏；短期来看，央行虽维稳姿态未改，但受内外因素的约束，政策进一步宽松的概率不大，债市调整趋势依旧。

“造成债市反应较大更主要的还是整个债券市场近期流动性问题，去杠杆，以及监管持续收紧影响的不断发酵，绝不仅仅是美国加息的事。”南京证券固定收益分析师杨浩称。

他并指出，对于美国加息市场已充分反映，唯一超预期的可能就是明年的加息次数，主要还是国内债券市场的情绪非常得低迷，只见利空不见利好，其实今天公开市场净投放规模不算小。

中国央行公开市场今日进行总额2,450亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日净投放1,450亿元。据路透统计，本周公开市场共有5,900亿元逆回购到期。

另有业内人士透露，“几家大行接到央行电话，让对非银机构放钱，多放些长端的钱，不要卡。”

华北一券商交易员称，现在市场比早上恐慌的时候好很多了，不过收益率自盘初高位回落后便一直持稳，未见进一步下行，国开活跃券160210交投在3.83%附近，10年国债160017成交在3.34%左右。

中国银行间债市早盘10年国开债活跃券收益率一度上行近20bp（基点）；10年国债收益率亦一度上行逾15bp；五年IRS最多大涨近30bp；中国金融期货交易所两大期货主力合约开盘不久便触及跌停，不过此后跌停被打开。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703早盘收报97.990元人民币，较上日结算价跌0.76%；10年期国债主力合约T1703收报95.085元，较上日结算价大跌1.26%。

美联储周三升息25个基点至至0.50-0.75%，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。受此影响，美国短期公债收益率跳涨至2009年以来高点，带动美元升至近14年高点；美国股市下挫，标普500指数.SPX录得10月11日来最大单日百分比跌幅。

**短期市场堪忧**

当前中国货币政策受到来自经济基本面、资本外流压力、人民币汇率、金融市场风险等多方面的约束。近期中国央行谨慎态度明显，而美联储对未来加息路径更加乐观的态度又增加了未来的不确定性。

中信证券固收团队最新报告指出，当前央行货币政策面临的主要压力来自美联储加息和国内去杠杆要求，在三元悖论下，央行或者尽快走向浮动汇率，或者不得不被动实质收紧货币政策，甚至被动加息。

报告并称，如果明年美国加息三次，国内货币政策很可能会被动紧缩。而对于国内债券市场，考虑到昨晚美联储表态超预期，以及市场本身出现了去杠杆和下跌相互加强的自我循环，10年国债收益率预期上限调高至3.5%。

“国内债券市场可以被形容为去杠杆和下跌相互加强的一个过程，预计市场调整还要持续一段时间，建议今年年底和春节前一定要保持谨慎。”中信证券固收团队首席分析师明明表示。

上海一银行交易员亦认为，从中枢来看，市场调整幅度已差不多，但交易情绪仍会引导市场一段时间，所以短期来看市场依然不能乐观。

北京一家券商研究人士指称，“国内流动性问题持续，一些机构为了前期保住胜利果实而抛售，有的赎回货币基金，这个兑现过程加重市场恐慌，造成踩踏。”

他并表示，目前普遍反应信用债难以卖出，所以便去做空国债期货来对冲风险，加上市场传言满天飞，加重了踩踏。

国内货币政策正处在“内忧外患”的两难境地。中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

此外，中国央行最新数据显示，11月新增人民币贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角。分析人士指出，从金融数据看，房地产调控政策显效仍需一定时间，而当前经济初露回暖迹象，通胀压力有所抬头，人民币贬值压力又未见缓和，金融降杠杆也在进行中，货币政策在维稳的同时，还会将抑制泡沫及防范风险作为主要考量因素，近期仍难有放松空间。（完）