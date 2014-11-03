财政部首发关键期限国债收益率曲线 并将完善发行计划

路透上海11月3日 - 中国财政部周日公告称，首次发布中国关键期限国债收益率曲线，该国债收益率曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供，主要内容包括1、3、5、7、10年等关键期限国债及其收益率水平形成的图表。

刊登在财政部网站的公告显示，未来并将着力完善关键期限国债发行计划，以及1年以下短期国债和10年以上长期国债的发行计划，进一步完善市场化发行定价机制。

目前机构主流参考的国债收益率曲线是中债登的银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>，涵盖了短至一年以内，长至50年所有期限品种；上海一大型券商交易员指出，此次财政部发布的仅是关键期限的，且仍由中债登编制，预计两条曲线相关数据区别应不大，但毕竟是官方发布，等覆盖面拓宽后，或有望发挥更权威作用。

财政部并指出，该曲线对提高国债管理政策透明度，发挥国债市场化利率的定价基准作用，健全国债收益率曲线，以及促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

财政部有关负责人并表示，为了健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，下一步将继续深化国债管理制度改革，不断完善国债市场运行机制，抓紧研究实现国债收益率曲线从关键期限国债扩展到涵盖短中长等全部期限国债的完整发布。

此外，财政部并表示，国债管理工作将继续借鉴国际通行做法，抓紧开发运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏，并将与有关部门、广大市场参与者和投资者一道，研究完善国债二级市场运行机制，进一步改善国债流通质量和价格形成机制，以便国债收益率曲线能够充分反映市场供求关系。

此前本地媒体6月曾援引中债登人士称，财政部召集了国债收益率曲线课题组，其中成员就包含了中债登，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券。(完)

(发稿 丁淑琴/徐永； 审校 黄凯)

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