财经洞察：建议改变国债招标发行时间以体现“三公”原则

作者 毕晓雯

路透香港9月9日 - 中国国债期货平稳起步，为下一步推出更多衍生品工具积累了经验。但由于现货与期货间存在着密切相关的联动关系，一个对个人投资者显而易见的不公平问题就曝露出来。

财政部国债招标发行时间固定在早晨9:30-10:30，招标结果在招标结束后便迅速传遍整个银行间市场以及大的机构投资者，而财政部的正式公告往往在数小时以后。除非个人投资者也订购目前市场有此类报导的资讯商路透、彭博、大智慧的信息，否则，第一时间获得这一结果的渠道几乎没有。

而招标结果对现券及期货的影响随即便会体现，期货因杠杆的存在影响就更大，因此，国债招标时间的这一设定，显然将导致信息披露存在天然漏洞，并客观造成对参与国债期货的个人投资者不公平。

国债期货的交易时间为9：15-11：30和13：00-15：15，最后交易日则为9：15-11：30；交易所债券市场的交易时间则为9:30-11:30，13:00-15:00;而银行间债券市场交易时间为9:00-12:00，13:30-16:30。

简单说，国债招标结果受经济走势、物价、流动性、以及机构对该期债券需求等因素的影响，而这些因素又与国际、国内的宏观经济基本面、政策变化、甚至是意外事件如地震、战争等息息相关，因此，招标结果往往存在千变万化的可能性。

这种影响，最快本周三就可能体现出来。财政部将于周三对七年期国债130015进行续发行，此券又被市场公认为CTD券种，因此其定价将直接影响国债期货的走势；而按照今年的国债发行计划，10月16日将新发一期七年期国债，随后在11月和12月该期国债还将进行两次续发。

在中国国债的招标市场，信息的不对称不仅表现在机构和个人投资者之间，一级交易商与普通机构间同样存在信息不对称的情况。只不过这种信息不对称的差距，被日益兴起的社交网络，如QQ、微信群、路透RM等迅速磨平。

那么，为体现中国资本市场提倡的公平、公正、公开的“三公”原则，对国债招标结果的披露流程，可以做出哪些改变呢？

最彻底的解决办法应该是仿照美国金融监管模式，即在一级承销商与交易商之间设立所谓的防火墙，投标做市业务和自营业务要有信息隔离墙（Chinese Wall）, 监管部门只对这个隔离墙监管。

但由于这种改变需要对金融机构业务及监管做出很大的调整，制度与流程的建立完善并非一朝一夕之内可以完成。对急需找到应对措施的国债发行与交易市场并不适用。

在国债期货已经上市，且招标近在眼前的当下，将国债发行的时间改在中金所收市后进行，也许是个不错的选择。尽管结果仍会对银行间市场有影响，但至少给有杠杆的期货市场的散户投资者留出了思考时间，减少风险。

最后，再介绍个小知识，为何美国华尔街把各业务部门间的防火墙叫做Chinese Wall呢？据考证，“中国墙”这个词在美国经历1929年股市大崩溃后开始盛行，当年美国政府立法规管投资银行和经纪商之间的信息流动，意在减少两者的利益冲突。至于为什么要叫Chinese Wall，其实又指中国长城(Great Wall)。

原来，在外国人的眼里，这座被称为世界奇迹的建筑，能在2000多年的时间里成功抵御了外族入侵，那也一定能防止华尔街精英们传递内幕消息以获取不正当利益吧。（完）

(审校 林高丽)

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