中国将加快制定交易所债市自律规则 推进跨市场债市标准统一--官员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月15日 - 中国证券业协会副会长欧阳昌琼表示，中证协固定收益委员会已经改组完成，将加快制定交易所债市自律规则，并推进跨市场债市标准统一和协同发展。
他在全国两会间隙接受上证报专访时并称，强化自律、防范风险是当前的重点工作，为适应依法全面从严监管的新形势，今年中证协将对大量自律规则进行全面梳理、分析，修订完善。
“今年将配合证监会组织开展债券业务的自律检查，加强对债券新产品、风险对冲工具及行业风险管控与处置机制等重点课题研究。”他称。
就如何打造证券行业“国家队”问题，欧阳昌琼认为，证券业在打造“国家队”过程中，应当以提升风险管理能力、提高国际综合竞争力为抓手，抓住“一带一路”建设的战略机遇，选好“走出去”的支点。
“国内券商防控自身风险的能力提升了，但如何帮助客户防控风险还做得不够；‘自扫门前雪’的自觉性提升了，但帮助清扫他人‘瓦上霜’还做得不够。”他说，要打造“国家队”，国内券商还需进一步提升综合风险管理能力。具体而言，不仅要管控好自身的各类风险，还要受客户之托为客户管理风险、提供专业服务，同时也要关注风险外溢的情况，防止个案风险演化为系统性风险。
在他看来，证券业“国家队”是指在一定阶段内能够代表中国一流水平的证券公司，“大”并不是唯一评价标准，“国家队”也不一定专指国有或者国有控股的券商，“即使是总资产、总市值排名靠前的证券公司，离国际一流投行也还存在较大距离。”
欧阳昌琼并表示，要推进证券公司国际化发展，提高其参与国际竞争的能力及国际影响力。证券公司的国际化发展应至少包括两方面的内容：一是跨境业务在收入结构中应当占据相当的比重。业务不出国门，国际化就无从谈起。二是要有与跨境展业需求相适应的境外分支机构，没有境外分支机构就无法提供良好的金融服务。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
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