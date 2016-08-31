中国新债：世行SDR计价三年债利率0.49%获积极认购 央行将续推动债市开放（更新版）

(新增央行新闻稿内容)

路透上海8月31日 - 中国央行周三公告称，世界银行首期SDR计价债券在中国银行间债券市场成功发行，发行规模为5亿SDR，期限为三年，认购倍数达2.47倍。业内人士透露，票面利率定为0.49%。这是首只以人民币进行结算的SDR债券。

央行网站上的新闻稿称，该期债吸引了银行、证券、保险等境内投资者以及各货币当局、国际开发机构等约50家机构的积极认购；央行将继续完善SDR计价债券的交易、结算等安排，不断提高SDR计价债券流动性，进一步推动中国债券市场的开放与发展。

此次世行SDR债批准额度为20亿特别提款权，本期新债为其今年第一期SDR债。

“世界银行首期SDR计价债券的成功发行，体现了SDR计价债券规避单一货币工具利率和汇率风险、多元化境内外投资者资产配置的优势，有利于丰富中国债券市场交易品种，也有利于扩大SDR的使用。”央行称。

该债未被中国评级机构评级，簿记建档日为8月31日，起息日和缴款日同为9月2日，发行期为8月31日-9月2日。牵头簿记管理人是工商银行(601398.SS)(1398.HK)，联席簿记管理人是汇丰银行(中国)有限公司。

联席主承销商除工行、汇丰中国外，还包括国家开发银行和建设银行(601939.SS) (0939.HK)。

中国货币网周三公布了本期SDR债券发行价的人民币金额，100SDR单位面值对应的人民币金额为931.5851元。

世界银行此前表示，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”。世行在路演时并称，债券的交割、付息和兑付均按照相应的境内外汇汇率用人民币结算。(完)