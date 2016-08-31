中国新债：世行SDR计价三年债利率0.49%获积极认购 央行将续推动债市开放（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增央行新闻稿内容)
路透上海8月31日 - 中国央行周三公告称，世界银行首期SDR计价债券在中国银行间债券市场成功发行，发行规模为5亿SDR，期限为三年，认购倍数达2.47倍。业内人士透露，票面利率定为0.49%。这是首只以人民币进行结算的SDR债券。
央行网站上的新闻稿称，该期债吸引了银行、证券、保险等境内投资者以及各货币当局、国际开发机构等约50家机构的积极认购；央行将继续完善SDR计价债券的交易、结算等安排，不断提高SDR计价债券流动性，进一步推动中国债券市场的开放与发展。
此次世行SDR债批准额度为20亿特别提款权，本期新债为其今年第一期SDR债。
“世界银行首期SDR计价债券的成功发行，体现了SDR计价债券规避单一货币工具利率和汇率风险、多元化境内外投资者资产配置的优势，有利于丰富中国债券市场交易品种，也有利于扩大SDR的使用。”央行称。
该债未被中国评级机构评级，簿记建档日为8月31日，起息日和缴款日同为9月2日，发行期为8月31日-9月2日。牵头簿记管理人是工商银行(601398.SS)(1398.HK)，联席簿记管理人是汇丰银行(中国)有限公司。
联席主承销商除工行、汇丰中国外，还包括国家开发银行和建设银行(601939.SS) (0939.HK)。
中国货币网周三公布了本期SDR债券发行价的人民币金额，100SDR单位面值对应的人民币金额为931.5851元。
世界银行此前表示，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”。世行在路演时并称，债券的交割、付息和兑付均按照相应的境内外汇汇率用人民币结算。(完)
(发稿 路透中文部; 审校 林高丽)
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