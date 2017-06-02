珠海中富已兑付此前违约中票“12珠中富MTN1”剩余2.1亿元本金

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月2日 - 中国珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ)周四晚公告称，此前违约的中票“12珠中富MTN1”于公告日兑付剩余本金2.1亿元。至此，该期违约中票本息已经完成兑付。
刊登在深圳证券交易所的公告，珠海中富同时拟将全资子公司河南中富容器有限公司100%股权出让予佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司，交易对价为1亿元，已签署股权收购框架协议书。
3月28日，珠海中富称，由于经营亏损，无法按期兑付当日到期的2012年度第一期中期票据12珠中富MTN1本息，并提请启动信用增进程序，由担保人履行代偿责任。上述中期票据期限五年，票面利率6.60%，到期日为2017年3月28日。应付本金5.9亿元，应付利息3,894万元。主承销商为交通银行，联席承销商为工商银行。
公告还指出，公司已于2017年4月18日兑付12珠中富MTN1全部利息3,849万元,并于2017年5月2日兑付部分本金3.8亿元。
4月底珠海中富公告称，公司2012年度第一期中期票据（12珠中富MTN1）在3月28日到期违约后，公司虽积极筹措资金，但仍不能按照持有人会议答复的公告约定时间（4月26日）前偿还剩余本金，公司将延期支付该部分资金。截至当日公司中期票据偿债专户余额为3.4亿元，将全部用于兑付债券本金，公司将尽快存入差额部分，完成兑付中票全部本金。 (完)
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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