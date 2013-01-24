重发-中国金融: 点心债市场今年或继续增长,料不会受境内市场开放影响

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撰稿 陈敏

路透香港1月24日 - 初出茅庐的"点心债"市场今年料会迅猛增长,即便是中国向境外投资者打开本土资本市场,"点心债"的成长也在发力.所谓的"点心债"是指以人民币计价,但在中国大陆以外地区发行的债券.

上周中国最高证券监管当局暗示,可能迅速扩大外国投资者的投资额度,因此引发如下预期-若外国投资者直接投资中国境内市场,那么离岸人民币市场或被忽视.

由于境内债券的回报率通常高于点心债,这种可能性对离岸人民币市场构成了压力.

不过基金经理和分析师表示,点心债市场所具有的多元化产品和监管透明度,将继续吸引发行方和投资者纷至沓来,尤其是考虑到境内市场面临诸多风险的情况下.

渣打银行分析师Becky Liu表示:"点心债市场的优势在于其灵活、透明,以及可供投资者选择的多样化产品."

她还表示,外资投资中国境内市场最大的障碍是汇兑的限制,以及需要政府审批.

点心债发行今年开局强劲,1月头两周发行三笔债券获得了近100亿元人民币(16亿美元)资金的追捧,上述三笔发行最终筹集29亿元人民币.

渣打银行周一发布的报告预测,包括人民币存款证(CD)在内,今年全年点心债发行总量预计会较上年增长约20-30%,达到3,200-3,500亿元人民币.

(若浏览点心债发行增长图表,请点选link.reuters.com/bag45t)

**新渠道**

根据汇丰估计,扣除存款证后,整体点心债市场的未清偿债券金额为2,440亿元人民币,若包含存款证,则达3,750亿元人民币,与(不含存款证)境内人民币债券市场24万亿元人民币相比,显得小巫见大巫.

但这仍远高于外资根据RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)额度限制在中国债券市场的投资额.虽然外资在中国债券市场的总投资额难以估计,外国投资者的参与仍然因为资本管制措施而严重受限,因中国担心资金流动不受限可能扰乱经济.

基于中国希望在全球金融市场占有主要地位,让人民币成为全球性储备货币,这种情况势必改变,中国目前正在逐步发展更多渠道,使外资得以直接投资中国资本市场.

在这样的背景条件下,中国证监会主席郭树清上周的谈话,引起外界对点心债市场前景的疑虑.郭树清称,RQFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.

RQFII刚推出时,额度只有200亿元人民币,重点放在投资中国债券市场,去年时将额度提高至700亿元人民币,准许透过上市交易基金(EFT)投资中国股市.

虽然一些分析师怀疑中国是否会真的像郭树清所说的将RQFII额度扩大到10倍,但市场人士指出,即使是这么大幅的提高额度,也不太可能夺走点心债的锋头.

分析师指出,RQFII刚推出时,外资对中国境内债券基金的反应并不热烈,一部分是因为中国的可投资债券产品有限.

**风险配置**

虽然收益率利差仍是点心债的一大潜在不利因素,以中国指标10年期国债为例,境内市场 和离岸市场 的利差约为50个基点,但过去几年已经大幅缩窄.

分析师认为,随着人民币跨境流动管道扩大,上述利差将进一步缩窄,而且随着中国放松对资本帐的管制,速度可能会加快.

对一些债券而言,特别是高收益债部分,情势正在改变,一些离岸人民币债券的收益率现在已经超过境内债券水准,因为欧债危机及全球经济成长放缓,去年压抑了投资人在离岸市场的风险意愿.

以山东晨鸣纸业为例,2014年到期点心债收益率目前在8.741/11.613%,该公司在境内发行的2017年到期债券收益率只有5.13/5.23%.

中信证券固定收益分析师Yang Xi指出,如果额度提高的话,外资对境内市场的兴趣可能会集中在中国政府及政策银行发行的债券.

熟悉度是外资关切的另一个问题,外资通常对中国发债方的了解不多,多数境内市场发债方缺乏国际评等机构的债信评级,令外资感到不安.但在离岸市场,根据中银国际的资料,拥有国际机构债信评级的发债方,占了去年总发行量的72%左右,高于2011年的49%.

境内及离岸市场目前都受益于人民币加速升值,分析师预测,今年人民币升值幅度将提高至2-3%,高于2012年的1%升幅.

霸菱亚洲债券投资主管Sean Chang指出,点心债收益率高于亚洲本币债券平均收益率,也高于亚洲的美元债券收益率,不仅吸引香港投资人,全球投资人也不例外.

汇丰点心债平均收益率 周三在3.58%,汇丰亚洲美元债券平均收益率为3.47%.

Chang预期,今年点心债总报酬率将达到5-6%,其中包含汇率收益,远高于他对亚洲美元债券市场的报酬率预估.(完) (编译 王洋/蔡美珍; 审校 孙茉莉/艾茂林)