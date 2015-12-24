中国首批绿色金融债将面世 国外金融机构考虑发行绿色熊猫债（更新版）

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路透北京12月24日 - 中国央行周四称，多家国内商业银行对发行绿色金融债兴趣浓厚，第一批将很快面世；考虑到中国以间接融资为主的金融体系，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。

央行官员在绿色债券吹风会上并表示，已经有开发性国外金融机构表达了发行绿色熊猫债的意愿，但细则仍待央行相关政策的出台。

“很快会有第一批（绿色金融债），现在在按公告做准备，因为信息披露非常严格。”央行金融市场司债券发行管理处处长曹媛媛说。

她表示，目前已有开发性的国外金融机构有意向发行绿色熊猫债，但必须披露跨境风险并符合中国的法律、接受国内监管机构的监管；至于在中国募集的资金是只能在中国使用还是可以跨境使用，仍待央行相关政策的出台。

此前，央行公告称，将在银行间债券市场推出绿色金融债券，即指由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券，并明确将符合条件的绿色债券纳入相关货币政策操作的抵（质）押品范围；央行对绿色金融债券从绿色产业项目界定、募集资金投向、存续期间资金管理、信息披露等方面均进行了较为严格的规范。

“未来央行将通过建立绿色通道，并将符合条件的绿色金融债券纳入货币政策操作的抵质押品范围等方式，使绿色债券更具吸引力。”曹媛媛并指出，中国缺乏投资绿色债券的专业机构，如慈善基金等，投资人的气氛不强。

其他支持方面，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，国务院已经明确通过贴息担保的方式支持绿色发展，地方政府也有较强的意愿通过贴息、担保等支持当地绿色产业的发展；与直接支持企业相比，绿色贴息可以放大政府资金的杠杆，地方政府很有兴趣。

央行发布的新闻稿也指出，欢迎其他政府部门和地方政府出台税收、贴息、增信等配套优惠政策，欢迎社会保障基金、企业年金、社会公益基金等在内的各类投资者投资绿色金融债券，以共同推动绿色金融债券市场发展。

中央财经大学气候与能源金融研究中心高级政策分析师徐楠在同一会上称，在官方文件出台前，已有绿色企业通过债市融资。数据显示，2000年至今可以归类为支持绿色产业项目的公司类信用债（不含短融）募集资金总额近1.3万亿元人民币，但其中一大部分为铁道债。

她表示，根据国务院发展研究中心的研究估算，2015-2020年中国绿色发展的相应投资需求约为每年2.9万亿元，假定其中20%可以通过债市融资，并假定这些债券融资中的50%可以被认定为绿色债券，意味着每年近3,000亿元的绿色债券融资规模。（完）