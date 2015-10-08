中国债市四季度仍有机会继续走牛 建议坚定持有--中金

2011年2月8日在北京拍到的图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海10月8日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，四季度中国经济动能仍面临较多制约，如果就业状况有明显恶化，无论财政还是货币政策都可能要考虑加码刺激。对债市来说，在打破三季度收益率很少下行的魔咒后，四季度仍有机会继续走牛，建议投资者继续坚定持有。

具体来说，债市继续走牛的突破口在于货币政策从“微刺激”转向“强刺激”，并带动货币市场利率再度回落所带来的收益率曲线整体下移。

从9月份的高频经济数据以及财新PMI来看，经济目前仍延续了下滑势头。央行在9月末公布的三季度经济调查问卷也显示目前经济热度处于冰点。相比于2008年次贷危机后，唯一值得庆幸的是目前的就业状况仍好于当时。

但是，对于企业而言，职工工资的相对刚性与企业收入和盈利的明显下滑构成矛盾，两者无法长期背离。央行三季度调查问卷也显示居民当期就业和收入感受指数有所下滑。

回顾节前几个交易日债券市场的走势，市场打破了此前的沉闷局面，在海外避险情绪加上国内对货币政策放松预期推动下，中长期利率债再度发力，收益率显着下行。

在三季度利率债供给量创历史新高的情况下，今年继去年再度打破三季度魔咒实属不易。从历史上来看，收益率很少在三季度出现下行，存在所谓的“三季度魔咒”。

整个三季度，地方政府债发行量高达1.6万亿，创历史新高。在股市回调后，社会整体融资需求快速萎缩，加上大量打新和配资资金回流银行理财，推动债券配置需求快速上升，央行降准降息引导社会融资成本下降，导致需求增加超过供给增加，助力打破三季度魔咒。

**9月经济数据前瞻--需求**

消消费方面，尽管建筑装潢材料和家具类消费尚可，但汽车及石油制品消费持续低迷，而猪肉价格调整影响肉禽蛋类日常消费，消费品零售稳中偏弱可能性大，预计9月社会消费品零售总额同比增速降至10.3%附近；

投资方面，房地产投资保持弱势，基建投资反弹空间有限，制造业投资继续放缓，整体固定资产投资继续下行，预计1~9月固定资产投资累计同比增速继续降至10.7%附近；

外贸方面，外需不足叠加汇率偏强制约出口，考虑去年9月贵金属贸易异常导致基数偏高，预计出口同比增速降至-8.7%；房地产投资不足制约一般贸易进口，全球经济低迷制约加工贸易进口，预计进口同比增速降至-20.5%。

**9月经济数据前瞻--产出**

产出方面，工业产出或大幅回落，三季度GDP同比或跌破7%。耗煤量显示发电量同比增速可能再次大幅回落，预计9月工业增加值同比增速降至5.5%附近，三季度规模以上工业增加值较二季度显着下降，对三季度GDP形成拖累。

服务业方面，交通运输业或跟随工业下行，房地产业和批发零售业相对稳定，金融业对经济贡献下降，公共服务业对经济贡献上升，服务业整体有所下行，预计三季度GDP同比增速降至6.8%附近。

PPI方面，黑色金属价格降幅扩大，有色金属和油气价格有所反弹，煤炭价格继续下行，预计9月PPI环比降幅缩小，PPI同比增速或小幅升至-5.8%附近。

CPI方面，9月中旬开始生猪价格明显回落，食品价格涨幅显着不及季节性，预计9月CPI同比增速降至1.8%附近。

**9月经济数据前瞻--货币信贷**

货币信贷方面，9月份融资需求仍偏弱，贷款和社融余额增速可能小幅回落，M2可能维持上月增速附近。

贷款方面，表内票据可能难以保持高速增长，旧口径贷款增量可能低于去年同期，估计在7,000亿附近，新口径贷款可能比旧口径贷款多1,000~2,000亿。

社融方面，今年以来贷款占社融的比例维持在70~80%，表外融资需求相对乏力。9月份信用债净增量较大可能接近3,000亿，外汇贷款和表外未贴现票据仍是负增长，整体社融增量估计在1万亿左右，社融余额增速可能从前两月的12.3%小幅降至12.1%。

M2方面，虽然贷款增长乏力，但外汇占款减少量因为外汇市场开始恢复平稳，财政存款会出现比较明显的减少，各个分项仍对M2增长有正面支撑。

需要注意的是，9月份M2计算规则与此前月份不同，初步估计9月份M2可能仍维持上个月的增速附近，也不排除可能小幅略高于上月。(完)