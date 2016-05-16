中国债市料重回牛市通道 基本面、政策面等均有利--中金

路透上海5月16日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，无论是银行理财和银行自营还是资产管理机构，目前资金配置压力也是比较高，在股市动荡和商品价格回落，资金没有更好投资渠道的情况下，这些资金也主要集中在债券的配置上。未来一段时间，基本面、政策面、供需关系都将有利于债市回到牛市通道。

报告指出，在经济重新放缓而信用风险继续扩大的情况下，二三季度的表现将不同于一季度，牛市的特征可能表现为期限利差压缩到历史低位，而信用利差小幅扩大。即中长端利率债和中长端高等级信用债的表现将在所有债券类别中最为突出。

**工业经济继续弱势运行**

上周周末公布的经济数据总体不及预期，结合前期公布的外贸和金融数据，可以看到短期需求复苏不足，工业仍以弱势平稳运行为主。向前看基建投资继续上升空间不大，经济走势的关键仍在房地产市场，当前商品房销售总体良好但已显现放缓迹象，根据居民可投资资金情况，我们维持前期观点认为下半年商品房销售下行风险较大。

随着商品房销售可能走弱，土地出让或保持低迷，房屋新开工也将逐步放缓，房地产投资可能再次回落，并成为经济拖累力量。

由于地方债发行规模较大，M1增量可能仍较高，但M1同比增速可能逐步放缓，考虑融资需求总体不足，社会融资乃至广义货币增速仍将保持弱势，信用扩张对经济推动作用有限。

广义财政出现一定有利变化，一方面营改增的减税效果明显低于预算报告预期，另一方面土地出让收入增长要好于预算报告预期，4月广义财政收入大幅回升而财政存款出现大幅增长，这意味着短期广义财政仍可以对经济有所支撑，不过未来广义财政收入下降压力较大，广义财政对经济支撑也比较有限。

综合来看，我们基本维持前期观点认为二季度房地产对经济有所支撑，下半年房地产可能再度成为拖累力量，预计短期工业以平稳运行为主，三季度前后可能再次走弱。

**回归牛市通道**

4月份经济和金融数据总体来看弱于预期，从PMI到进出口数据到金融数据到经济数据都显示了经济冲高回落的态势。

这也印证了我们前期的一贯观点：房地产和基建刺激会呈现前高后低走势，一季度经济反弹的持续性不强；CPI的走高本身也是结构性因素，不存在通胀压力。债券收益率在经济走强和通胀预期是上升环境下的走高也是暂时的，牛市的趋势并未结束。

从4月份经济数据来看，只有房地产一枝独秀，其余数据都出现了不同程度的放缓，包括三驾马车中的出口、消费、投资都出现了放缓。尤其值得关注的是固定资产投资中，民间投资仍在继续走弱，与房地产投资和基建投资形成了鲜明的分化。

鉴于民营资金是最有活力的资金，民营经济和民营投资的放缓对经济产生的负面影响将逐步显现。供给侧改革将成为焕发经济活力的重要推手，虽然改革会带来阵痛，但能够换取经济的长远利益。随着房地产和基建拉动效用的减弱和供给侧改革的推进，经济动能和通胀都会有所回落。

4月份信贷和社融增长有较明显的萎缩，市场担心这是货币当局急踩刹车进行货币紧缩导致的结果。央行对4月份金融数据的解释与我们的分析一致，即地方政府债的发行和财政存款的变化很大程度上影响着4月份数据，而不是货币当局主动调控的结果。

4月份地方债发行量较高，4月份地方债发行了10,646亿，是历史单月发行量最高的月份。其中定向置换4,699亿元，占当月发行量的44%，明显超出前期25%左右的比例。地方债发行及其置换不仅影响了贷款和社融增长，对资金面也起到明显的影响。

但随着未来几个月经济动能和通胀逐步回落，货币政策仍会进行适度的放松，尤其是利率层面的放松。从历史经验来看，央行仍主要盯住经济指标进行流动性的投放和利率水平引导。市场会走在央行放松之前。尽管目前超储率偏低制约短期利率下行，但长端利率会在放松预期下先有所下降，从而带动收益率曲线整体的牛市变平。(完)