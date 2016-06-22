中国境内债券市场的违约或加剧--标普新闻稿

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香港，2016年6月21日—中国境内债券市场上的违约情况可能继续增加，如果出现一宗意料之外的大额违约将引发市场动荡，标普全球评级在今日发布的题为《中国违约情况增加令市场稳定性面临风险》的报告中如是表示。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“很多中国企业的债务负担已经非常大，且还在不断增加。这令我们感到担心，因为在实体经济需求萎缩的背景下企业盈利能力正显着承压。与此同时，政府正寻求关闭那些产能过剩行业（如钢铁和煤炭业）内处于困境的企业。”

该报告指出，仅2016年前四个月，已有10多家中国国内债券发债人未能支付利息或本金，超过20笔债券出现违约。今年以来的违约数量已经超过2015年全年。

李国宜表示：“在过去18个月内，我们评级的240家中国企业和基建公司的信用质量持续恶化，评级下调的数量是上调的三倍。截止今年5月底，其中近四分之一的评级趋势是负面，即评级展望为负面或评级列入负面信用观察名单。”

违约的出现已经打碎了市场对政府向债券提供隐性担保的普遍观点，特别是国有企业发行的债券。政府削减对国有企业支持力度，这一政策变化凸显风险，并导致发行规模下降和利差扩大。国有企业的违约显示出，中央政府希望对面临困境的国有企业进行重组，而不仅仅是简单向它们注入财务支持。中央和地方政府辖下超过10万家国有企业通常能获得银行的优先信贷安排，持续不断的融资渠道令很多陷入困境的企业勉强维持。

李国宜表示：“如果政府未能救助一家重要国有企业（特别是在市场预期会提供支持的情况下），企业信用融资环境将恶化，并由此开始一个恶性循环，从而对中国的金融体系造成负面影响。”

李国宜说：“大型房地产开发商的违约尤其会产生不少副作用。这种违约将触发对信用风险的再定价以及提高发债人的融资成本，从而可能会令债券市场向高收益率债券发行人关闭一段时间。这还可能中断建设开发计划，从而影响未来的房地产销售和流动性。”

该报告指出，由于境内机构追求收益率和将人民币资产多元化，因此境外市场可能获得充足流动性，债券价格可能继续上涨。尽管如此，违约的增加以及一宗意料之外的潜在大额违约可能会震动境外市场。假设境内外市场都出现动荡，若发债人无法找到替代融资渠道，它们的违约风险会加剧。

本报告中使用的一些术语，特别是某些用来表达我们对评级相关因素看法的形容词，在我们的评级准则中拥有特定含义，因此应当结合评级准则理解其含义。获取更多相关信息，请参阅www.standardandpoors.com评级准则部分。RatingsDirect的订购用户可通过www.globalcreditportal.com和www.spcapitaliq.com获取完整的评级信息。在标普全球评级的公开网站www.standardandpoors.com，可以使用位于左栏的评级搜索框，找到所有受上述评级行动影响的评级。(完)