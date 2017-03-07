花旗计划将中国债券纳入其政府债券指数

沪综指缩量先抑后扬微收升 穆迪调降中国评级冲击市场
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透上海3月7日 - 花旗集团(C.N)周二表示，将把中国在岸债券纳入该行的新兴市场和地区指数，这标志着中国在吸引外资进入债市,对抗资本外流方面取得又一胜利。
就在花旗固定收益指数发布上述消息的几天前，彭博刚刚将中国债券纳入该公司的全球指数。这可能促使其他指数编制机构予以效仿。
花旗未给出具体何时开始把中国债券纳入其指数。
花旗表示，自2016年2月中国进一步放开境外机构投资银行间债市以来，公司一直在观察中国的合资格性，现在经过考察决定将中国债券纳入该公司指数。
中国于去年2月宣布，引入更多符合条件的境外机构投资者进入银行间债券市场，取消额度限制，简化管理流程。
“我们很高兴地看到监管规则的改变实现了市场准入，使得我们能有所反映，提供新的投资机遇，”花旗全球固定收益指数负责人Arom Pathammavong在电邮声明中表示。(完)
(编译 李春喜 审校 屈桂娟)
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。