花旗计划将中国债券纳入其政府债券指数

路透上海3月7日 - 花旗集团(C.N)周二表示，将把中国在岸债券纳入该行的新兴市场和地区指数，这标志着中国在吸引外资进入债市,对抗资本外流方面取得又一胜利。

就在花旗固定收益指数发布上述消息的几天前，彭博刚刚将中国债券纳入该公司的全球指数。这可能促使其他指数编制机构予以效仿。

花旗未给出具体何时开始把中国债券纳入其指数。

花旗表示，自2016年2月中国进一步放开境外机构投资银行间债市以来，公司一直在观察中国的合资格性，现在经过考察决定将中国债券纳入该公司指数。

中国于去年2月宣布，引入更多符合条件的境外机构投资者进入银行间债券市场，取消额度限制，简化管理流程。

“我们很高兴地看到监管规则的改变实现了市场准入，使得我们能有所反映，提供新的投资机遇，”花旗全球固定收益指数负责人Arom Pathammavong在电邮声明中表示。(完)