中国央行报告：债市对外开放步伐加快 上年末境外机构投资额度近2万亿

路透北京6月21日 - 中国央行周二发布2015年年报，并以专栏形式介绍了中国债券市场对外开放进程。央行指出，截至2015年末，共有292家境外机构投资银行间债券市场，总投资额度1.98万亿元；境外机构持有境内人民币债券余额7,517.06亿元。

以下是该专栏《中国债券市场对外开放》的全部内容：

根据党中央、国务院关于人民币国际化和资本项目可兑换的总体部署，中国债券市场的对外开放步伐不断加快，在“走出去”和“引进来”方面都取得了一定进展。

“走出去”方面，一是积极推动境内金融机构赴香港发行人民币债券。2007年中国人民银行与国家发展和改革委员会共同发布了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券暂行管理办法》，允许符合条件的境内金融机构赴香港发行人民币债券。截至2015年末，已有16家境内金融机构赴香港发行1,035亿元人民币债券。

二是积极支持符合条件的境内金融机构赴境外其他国家或地区发行人民币或外币债券。2013年，经国务院批准同意，中国工商银行、国家开发银行先后赴伦敦试点发行人民币债券，总计40亿元；2015年，国家开发银行、中国人寿等7家境内金融机构获批赴境外发行人民币或外币债券。

三是积极支持并配合财政部落实国务院关于推动中央政府在香港发债的精神。2009年至2015年，财政部在香港累计发行人民币国债共计1,360亿元。

“引进来”方面，一是稳步推进境外机构在银行间债券市场发债。2005年，国际金融公司和亚洲开发银行两家国际开发机构率先在银行间债券市场发行人民币债券。2013年，戴姆勒股份公司发行人民币债务融资工具50亿元。

2015年，香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司以及渣打银行（香港）有限公司，获准在银行间债券市场发行人民币债券，共计30亿元。加拿大BC省和韩国注册发行人民币债券，注册规模90亿元。截至2015年末，债券市场境外发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发债155亿元。

二是不断放开境外机构投资银行间债券市场。2010年以来，中国人民银行先后允许境外中央银行或货币当局、人民币清算行、跨境贸易人民币结算境外参加行、主权财富基金、国际金融机构、港台及新加坡的保险机构、合格境外投资者(QFII) 以及人民币合格境外投资者(RQFII) 投资银行间债券市场。2015年6月，允许境外人民币清算行、境外参加行在银行间债券市场开展债券回购交易。7月，对于境外央行类机构进入银行间市场投资推出更为便利的政策，简化其入市流程，取消其投资额度限制，扩展其投资范围。

截至2015年末，共有292家境外机构投资银行间债券市场，总投资额度1.98万亿元；RQFII试点境外国家和地区由上年末的10个拓展到16 个，156家QFII 获得投资额度4,443亿元；境外机构持有境内人民币债券余额7,517.06亿元。（完）