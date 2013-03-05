中国今年国防支出将增长10.7%至7406亿元

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月5日 - 中国政府周二宣布，今年中国国防支出将增长10.7%至7,406亿元人民币，延续了过去20年国防预算几乎不间断呈两位数增长的趋势。
政府还宣布，今年公共安全预算将增长8.7%至7,691亿元人民币，将连续第三年超过国防支出。
国务院总理温家宝在十二届全国人大一次会议开幕式上作政府工作报告时称，将加快推进国防和军队现代化，增强中国的国防和军事力量。
他还称，中国坚决扞卫国家主权、安全和领土的完整性，确保和平发展。
政府宣布的今年国防支出的增长幅度，略低于去年11.2%的增幅。
外国专家普遍认为，中国的公共预算低于军事现代化的实际支出。
全国人大发言人傅莹周一称，中国的和平外交政策和防御性的国防政策对亚洲的安全、和平是有贡献的。
“中国这么大一个国家，如果不能保卫自己的安全，对世界不是一个好消息，”她说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)