中国今年国防支出将增长10.7%至7406亿元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月5日 - 中国政府周二宣布，今年中国国防支出将增长10.7%至7,406亿元人民币，延续了过去20年国防预算几乎不间断呈两位数增长的趋势。

政府还宣布，今年公共安全预算将增长8.7%至7,691亿元人民币，将连续第三年超过国防支出。

国务院总理温家宝在十二届全国人大一次会议开幕式上作政府工作报告时称，将加快推进国防和军队现代化，增强中国的国防和军事力量。

他还称，中国坚决扞卫国家主权、安全和领土的完整性，确保和平发展。

政府宣布的今年国防支出的增长幅度，略低于去年11.2%的增幅。

外国专家普遍认为，中国的公共预算低于军事现代化的实际支出。

全国人大发言人傅莹周一称，中国的和平外交政策和防御性的国防政策对亚洲的安全、和平是有贡献的。

“中国这么大一个国家，如果不能保卫自己的安全，对世界不是一个好消息，”她说。(完)