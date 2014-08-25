中国卫星发现大面积大麻种植区和非法越境通道

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月25日 - 中新社周一报导称，中国利用卫星发现了建国以来最大面积的大麻种植区以及数十条非法越境通道。

中新社报导称：“在吉林、内蒙古等地发现了建国以来最大面积的大麻种植区。”

中新社没有给出有关种植区面积的细节，也没有提到当局对此有何反应。

卫星还在中朝边界、新疆发现数十条非法越境通道。

除了大麻种植区，卫星还在黑龙江、内蒙古、河北等地发现了多处罂粟种植区。