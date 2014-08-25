中国卫星发现大面积大麻种植区和非法越境通道

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日 - 中新社周一报导称，中国利用卫星发现了建国以来最大面积的大麻种植区，以及数十条非法越境通道。
中新社报导称：“在吉林、内蒙古等地发现了建国以来最大面积的大麻种植区。”
中新社没有给出有关种植区面积的细节，也没有提到当局对此有何反应。
卫星还在中朝边界、新疆发现数十条非法越境通道。
除了大麻种植区，卫星还在黑龙江、内蒙古、河北等地发现了多处罂粟种植区。
报导称，这些成果为公安部有关部门执法提供了重要信息支撑。（完）
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。