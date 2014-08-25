中国卫星发现大面积大麻种植区和非法越境通道

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月25日 - 中新社周一报导称，中国利用卫星发现了建国以来最大面积的大麻种植区，以及数十条非法越境通道。

中新社报导称：“在吉林、内蒙古等地发现了建国以来最大面积的大麻种植区。”

中新社没有给出有关种植区面积的细节，也没有提到当局对此有何反应。

卫星还在中朝边界、新疆发现数十条非法越境通道。

除了大麻种植区，卫星还在黑龙江、内蒙古、河北等地发现了多处罂粟种植区。