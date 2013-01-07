中国编制沿边地区开发开放规划 打造新外贸增长点--报载

路透上海1月7日 - 据中国证券报周一报导,为加快推进中国重点边境城镇、重点口岸、重点开发开放试验区建设,国家发改委、商务部等部门正在编制《沿边地区开发开放规划(2011－2020)》,抓紧制定推进中国沿边地区开发开放的政策措施,以打造新的外贸增长点.

业内人士表示,规划的制定意味着未来将从国家层面加大对国际大通道内外互联互通建设的协调力度,打造沿边对外开放桥头堡和经济增长极.规划将加大边贸资金扶持,进一步落实金融、财税、土地、人才等方面的优惠政策.

去年8月,中国决定建设广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里等重点开发开放试验区,加上此前国家已批准设立的新疆喀什、霍尔果斯经济开发区和珲春国际合作示范区,共同构成中国沿边开发开放先行区.

专家表示,未来国家有望在重大项目规划上适当向边境地区倾斜,加大对边境地区的投入,加大对边境贸易的资金扶持力度.沿边发展仍需进一步加大基础设施投入与建设,只有基础设施建设先行之后,才能进一步改善投资环境.

报导称,前段时间以铁路为重点的国际大通道建设掀起高潮,下一步整个境内的建设和对外的联通,还要从国家层面加大推进协调力度.未来中国将通过油气管道、电网、铁路公路、水运、航空等重要大通道建设,推进桥头堡的有效建设.

专家表示,未来国家加快沿边重点开发开放试验区建设,主要方向在边境口岸设施和市政基础建设投资，加快建设边民互市贸易区、出口产品加工区，加快推进跨境铁路扩能改造及口岸高速公路等一批互联互通重点项目建设.

受经济危机持续影响,去年中国对美国、欧盟等传统贸易伙伴的出口额大幅下降,导致中国外贸增长存在较大压力,中国与俄罗斯、东盟等沿边新兴市场的贸易却逆势保持较快增长.在此背景下,中国政府开始尝试调整外贸发展战略,在深化沿海贸易的同时,加快内地开放,提升沿边开放水平,实现对内对外开放相互促进.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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