若供给侧改革有实质进展 中国经济有可能在一两年触底--专家

路透北京8月15日 - 中国发展研究基金会副理事长刘世锦周一表示，目前中国经济增长已非常接近底部，若供给侧结构性改革能取得实质性进展，经济有很大可能性在今后一两年成功触底。

刘世锦在人民日报撰文称，要使资源更多地流向创新活动，服务业中的房地产市场和金融市场等极易形成经济泡沫，吸引大量资源脱实向虚，削弱创新发展的能力，必须高度警惕、及时抑制各种形态的经济泡沫。

“目前，我国经济增长已非常接近底部，正处在压力和困难较大、同时已看到转型成功曙光的时候。”刘世锦在文中表示，若供给侧改革有实质进展，中国经济很有可能在一两年内触底，即进入L型的下边--一个速度适当、更具创造性和可持续性的中高速增长平台。

他称，从国际经验看，这个平台有可能稳定5到10年乃至更长一个时期，从而为实现到2020年全面建成小康社会的目标和更长远的发展目标打下稳固基础。

刘世锦分析称，中国要接近或赶上发达国家人均收入水平，大部分追赶应完成于中高速增长期，进入中高速增长期后主要是质量追赶。与数量追赶期相比，质量追赶期的一个特点是外在的变化趋缓、追赶难度加大，主要由过去的“铺摊子”转向“上台阶”。

这就需要纠正资源错配、激励产业升级，并加快创新发展。在加快创新发展方面，政府应更“聪明”地发挥作用，包括保护产权特别是知识产权，为创新活动提供有效激励。

他强调，尽管当前服务业所占比重已超过制造业，但制造业仍然是国家竞争力的核心所在，也是创新活动的重心所在。必须牢固确立制造立国、实体经济为本、创新驱动的理念和政策导向。

“服务业中的房地产市场和金融市场等极易形成经济泡沫，吸引大量资源脱实向虚，削弱创新发展的能力，甚至导致金融和经济大幅波动，严重破坏经济社会发展环境。”他称，必须高度警惕、及时抑制各种形态的经济泡沫，把资源尽量引导到有利于促进创新、提升要素生产率的领域。

此外，刘世锦还表示，要鼓励各地开展创新竞争。创新型城市或区域创新中心并非人为指定的，而是在竞争中形成的。新阶段应使改善创新环境成为地方竞争的新元素。应给地方和基层更大的创新试验空间，鼓励形成各有所长、特色鲜明的创新模式。（完）