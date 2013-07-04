中国购买了36万吨美国软红冬麦

路透7月3日 - 美国农业部周三证实了中国三个月内对美国小麦的最大一笔采购，引发小麦期货录得两周内最大涨幅，分析师指因有观点认为，中国政府需要进口更多小麦，以补充因降雨而受损的作物。

中国政府采购了36万吨将于2013/14销售年度(6月/5月)付运的美国软红冬麦，这是4月15日宣布购买48万吨小麦以来的最大笔单日采购。

中国储备粮管理总公司为买家，不过交易商表示，近期采购也有中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)进行操作的。

美国交易商称，最近一笔销售付运期介于8月至明年2月。

本周中国亦订购了澳洲小麦，两周前从法国订购了小麦。交易商称，中国进口商亦在关注加拿大小麦，因收割时不合时宜的降雨使中国约1,000万吨作物受损。中国是全球最大小麦生产国。

“鉴于(中国)遭到的产量损失，今年中国小麦产量和质量都有一些问题，他们不得不...进行外部采购，”Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge称。

“中国将继续入市采购，但我认为他们不会追涨价格。”

在中国4月采购前，小麦价格下跌了近10%。

根据美国农业部数据，本季中国料从所有产地进口350万吨小麦，为近10年来最高进口量。一些民间分析师表示，进口量可能最终升至1,000万吨，为1990年代中期以来最高。中国传统上是小麦自给自足的国家。

“毫无疑问美国农业部将在即将公布的7月报告中调整中国进口总量，”Allendale首席策略师Rich Nelson说，意指将于7月11日公布的供需报告。

“我认为中国将在7月少量采购，8月采购量升至500万吨，然后再决定如何操作。我知道有传言称中国将采购约1,000万吨，这不是不可能，但我认为不会很快出现这种情况。”(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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