折算率新规加大中国交易所回购融资难度--中金

路透北京8月20日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，中证登推出标准券折算率新规，将折算率的调整频率由之前的每周一次改为每天一次，这将加大融资方的头寸管理难度，尤其是在债券持续下跌的情况下，出现欠库和被迫消减融资额的可能性增大。

此外，银行不良率风险提升，将直接降低银行对低评级债券的需求，而不良率高的地区的企业发生信用事件的可能性也更高，并进而对市场整体的风险偏好形成传染性。

**折算率新规加大交易所回购融资难度**

中证登8月13日公告修订《标准券折算率管理办法》，自2012年12月3日开始实施。第一，将折算率的调整频率由之前的每周一次改为每天一次，能更及时地反映市场波动，降低登记公司作为中央对手方的风险，但将加大融资方的头寸管理难度，尤其是在债券持续下跌的情况下，出现欠库和被迫消减融资额的可能性增大;

第二，折算率计算公式中删除了覆盖利息的要求，同一债券折算率有望在原基础上提升1-2%。

综合来看，虽然取消利息覆盖要求有助於提升债券折算率，但头寸管理要求提升可能要求投资者被迫降低杠杆率，预计後一个影响更大，尤其是在质押券价格调整幅度较大的情况下，正反馈的问题将较以前更为突出。

从决定信用债绝对折算率大小的因素来看，关键参数仍然由登记公司确定，主要和评级及担保方式等相关，而平均全价和波动率的影响在一般情况下不大，但在市场急剧波动时影响会加大。

**银行不良率下半年可能加速上行**

短期来看，供需失衡仍是导致信用利差持续扩大的主要原因，如果央行不下调法定比率，调整格局难以扭转。但是目前的信用债供给增加主要还是来自於替换贷款需求的增强，这种供给的提升对於成本非常敏感，如7 月供给的大幅增长有42%都来自於绝对利率最低的短融。

8月份随着债券发行利率的上升，信用债供给节奏已开始放缓，我们估计8月非金融企业信用债净增量超过7月的可能性很小，可能在1500-2000亿之间。

由於收益率曲线呈现平坦化上移的特征，在信用债配置上，我们推荐的“短融+超AAA企业债”哑铃型组合的表现仍好於集中持有中票的子弹型组合。

上周银监会公布了商业银行主要监管指标，尽管不良率没有显着提升，但有两个问题值得关注：

一方面，上半年逾期贷款的增量远高於不良贷款，由於逾期贷款进入不良贷款的可能性较大，这意味着未来不良贷款余额的上升还会进一步加快。

另一方面，全国不同地区的不良率分布很不均衡，如温州等地不良率风险明显高於全国平均水平。

不良率风险的提升将直接降低银行对低评级债券的需求，同时不良率高的地区的企业发生信用事件的可能性也更高，并进而对市场整体的风险偏好形成传染性。

对於低评级债券而言，基本面风险仍是下半年最重要的关注点，而目前高低等级信用债之间的利差并没有明显扩大，说明市场对此并没有充分预期。

**新券配置建议**

上周新发AAA短融评分均达到同评级平均水平，但AA+二重（评分4）和AA 绍黄酒（评分4-）资质明显在同评级中偏弱，有一定风险承受能力不如选择AA-美克和A+皖水利（评分均为4-）。

新发AAA中票整体资质尚可，AA+宝工程财务指标一般，相对投资价值不如AA宁建材。

城投企业债中推荐资质相对较好的穗经开债、松江债、生态城债以及衡阳城投债，其余品种资质偏弱，而且整体定价相对二级市场没有优势。

非城投企业债发行利率仍明显高於中票，对资质和流动性要求不高的投资者可以考虑。

公司债中储债债项违约风险不大但评级偏高，相对价值一般。

**评级调整：宇通评级展望上调至正面**

上周只公告了一项评级调整行动，即中诚信将宇通评级展望由稳定调整至正面，中金主体评分维持4+不变，09宇通债债项评分维持3-。(完)

--整理 钟华; 审校 张喜良

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