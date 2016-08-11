中国影院票房下降 是否为消费急剧放缓之兆？

路透上海8月11日 - 中国影院票房显现疲软迹象，这让决策者担忧。他们认为过去五年影院票房的优异表现，说明了在出口和制造业不振之际，民间消费填补了部分空缺。

根据追踪影视数据业者艺恩，第二季电影院票房同比下降10%，为约五年来首降，与年初的大增相差甚远，而7月票房进一步下滑。

这说明中国消费者勒紧腰带，连微小的奢侈性消费和日常自由支出都受到了影响。着眼中国的好莱坞制作人和苦于提振内需的中国当局对此都感到担忧。

7月观影人数下滑15%，去年及2016年初则是成长超过五成。平均票价也已降至逾五年来最低。

部分分析师指出，近期追查票房造假的消息也令整体行业面临压力，尽管2014及2015年的类似行动并未损及票房成长。

由于一些分析师对中国官方数据存疑，所有能略见中国实体经济状况的指标都受到密切关注。

对于中国调整经济均衡态势，摆脱长久以来对出口和政府支出依赖的政策，提高国内消费是关键。

**足不出户**

电影票房停滞不仅仅是消费者或已感到拮据的唯一警讯。

据中国国家旅游局数据，今年境外旅游的中国游客数量料将持平。境外旅游的游客数年来大幅增加，并在2015年增长了16%；这是是另一个显示消费力道的重要指标。

“如果排除其它驱动因素，那么你就不得不承认，这是消费者愈发谨慎的一个信号，”澳洲西太平洋银行资深分析师Matthew Hassan说道，他指的是疲软的电影票房和游客数量。

澳洲西太平洋银行的中国消费者信心指数7月也呈现下跌。

“有关就业保障、储蓄行为的调查结果确实看来更趋保守，或许消费领域存在预算收紧的情况，”Hassan称。

中国零售企业也已裁员，库存也在增高，奢侈品行业的增长已枯竭，百胜(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)等快餐巨头也在奋力求得增长。(完)