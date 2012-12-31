海外电影票房四年来首次在华超过国产片

路透上海12月31日 - 中国2012年电影市场票房四年来首次以海外电影为主导，主因是今年2月中美达成协议提高引进好莱坞电影的数量，导致国产电影的竞争力受到挤压。

《人民日报》报导称，国家广电总局电影局预计，今年中国电影市场总票房将达168亿元，国产电影票房将达80亿元，同比分别增长28%和14%。

这是国产电影市场份额四年来首次低于50%，表明今年2月中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议，对中国电影市场的格局有着深刻的影响。

地方媒体报导称，去年国产电影票房占中国电影市场总票房的54%，2010年则占到56%。按照今年2月达成的协议，中国将海外分账电影配额数量由20部提高至34部。

不过，《人民日报》报导称，今年最卖座的电影是低成本制作的国产电影《人再囧途之泰囧》，这部电影吸引的观影人次超过詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）执导的《阿凡达》。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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