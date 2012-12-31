海外电影票房四年来首次在华超过国产片

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月31日 - 中国2012年电影市场票房四年来首次以海外电影为主导，主因是今年2月中美达成协议提高引进好莱坞电影的数量，导致国产电影的竞争力受到挤压。
《人民日报》报导称，国家广电总局电影局预计，今年中国电影市场总票房将达168亿元，国产电影票房将达80亿元，同比分别增长28%和14%。
这是国产电影市场份额四年来首次低于50%，表明今年2月中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议，对中国电影市场的格局有着深刻的影响。
地方媒体报导称，去年国产电影票房占中国电影市场总票房的54%，2010年则占到56%。按照今年2月达成的协议，中国将海外分账电影配额数量由20部提高至34部。
不过，《人民日报》报导称，今年最卖座的电影是低成本制作的国产电影《人再囧途之泰囧》，这部电影吸引的观影人次超过詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）执导的《阿凡达》。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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