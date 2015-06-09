今年中国电影票房收入将首次超50亿美元--普华永道

据普华永道的全球娱乐及媒体产业展望报告，全球而言，从2014年到2019年，票房收入将实现5.7%的复合年均增长率，规模预计将从2014年的367亿美元上升到2019年的484.5亿美元。这在很大程度上将归因于中国与拉美市场特别强势的增长。而作为全球最大的电影娱乐市场，预计美国同样将获得超越平均水平的增长。 普华永道中国娱乐及媒体合伙人江小苹表示，“作为全球第二大的电影市场，中国票房的大幅增长与电影制作行业的快速发展巩固了它的地位。越来越多的全球电影娱乐企业紧盯这个蓬勃发展的市场。也许用不了多久，仅中国市场就能够创造十亿美元票房的大片。”