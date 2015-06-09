今年中国电影票房收入将首次超50亿美元--普华永道

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海6月9日 - 普华永道周二发布的最新报告预测，今年中国的票房收入将首次超过50亿美元，继续稳居全球第二位。自2014-2019年之间，中国票房收入将以15.5%的复合年均增长率从43.1亿美元增至88.6亿美元。
据普华永道的全球娱乐及媒体产业展望报告，全球而言，从2014年到2019年，票房收入将实现5.7%的复合年均增长率，规模预计将从2014年的367亿美元上升到2019年的484.5亿美元。这在很大程度上将归因于中国与拉美市场特别强势的增长。而作为全球最大的电影娱乐市场，预计美国同样将获得超越平均水平的增长。 普华永道中国娱乐及媒体合伙人江小苹表示，“作为全球第二大的电影市场，中国票房的大幅增长与电影制作行业的快速发展巩固了它的地位。越来越多的全球电影娱乐企业紧盯这个蓬勃发展的市场。也许用不了多久，仅中国市场就能够创造十亿美元票房的大片。”
她指出，有一个趋势值得注意：中国本土电影在推动票房收入中起到了巨大的作用。虽然好莱坞电影仍占主导地位，本土电影的影响力将变得越来越大。
报告指出， 去年中国电影在本土的市场份额达到了54%。2014年，中国制作的电影数量超过了600部。然而，中国对境外电影所采取的配额制度预计将进一步放松，甚至可能在2017或2018年被取消。预计这将加剧好莱坞电影巨头与中国的新兴电影公司之间的竞争与合作关系。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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