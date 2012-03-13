从“中国制造”到“中国品牌”有多远？

2008年1月24日在上海一家家电卖场拍到的场景。 REUTERS/Aly Song

路透北京3月13日电（记者 Lucy Hornby）---北京人民大会堂里两块中国制造的全新液晶面板，将取代日本竞争对手Panasonic生产的同类产品。成为中国决心向世界推广中国品牌，而不仅是中国制造产品的新迹象。

上述110寸的新液晶面板由中国电器巨头TCL制造，是目前全球最大的具有3D显示功能的液晶面板，比原先Panasonic(6752.T)的108寸产品略宽。

TCL(000100.SZ)董事长李东生在周五的首发仪式上称，TCL突破了日韩企业对大屏幕平板电视的垄断。中国商务部、科技部、工信部和深圳市政府的官员们点头称赞。TCL是从深圳发家的。

中国政府鼓励本土企业向价值链上游转移，发展有利润产出的品牌，不仅能成为国家的骄傲，还将推动中国经济从微利的制造业转型。

但创建具有知名度的品牌并非易事。

可能除了联想(0992.HK)和海尔(1169.HK)，中国几乎没有外国消费者认可的品牌。即使在国内，中国企业也往往发现，自己受高端的国外品牌所排挤。

总部位於上海的咨询公司China Market Research Group（CMR）高级分析师罗伊（James Roy）说：“这是一个巨大的障碍，尤其在汽车业。（国内品牌）在上海或北京等大城市几乎不存在，因为没人想用低於日韩品牌水平的产品。”

中国政府将为国内企业助一臂之力。

工信部本月发布新规，要求多数喜欢奥迪(NSUG.DE)等德国豪华车品牌的官员，只能购买国产品牌汽车作为公车。

其它政策包括，政府支持国内企业“自主创新”，令人指责中国不公平地通过政府采购，设定对中国企业有利的标准，使政策向本土产业倾斜。

科技部高新技术发展及产业化司司长赵玉海表示，如果中国企业希望走向世界，不会只在受保护的国内市场竞争。

赵玉海称，这样将永远无法赢得全球市场。所以，这种担忧是不必要的。

**在海外鲜为人知的中国品牌**

对於决策者而言，“走出去”是品牌成功的表现。

海尔总裁杨绵绵几年前在全国人民代表大会上称，企业要想打造国际品牌，应争取至少五分之一的营收和三分之一的利润来自海外销售。

海尔以自有品牌在美国销售洗碗机和迷你冰箱等紧凑型家电，但在欧洲销售的产品仍挂上欧洲品牌。而中国甚至很少有企业达到这一水平。

TCL在发展中国家销售的产品是采用TCL品牌，但在西方国家则使用阿尔卡特、汤姆逊或RCA品牌。

李东生告诉路透：“全面销售TCL品牌产品不是技术问题，而是营销问题。因为如果我们推广一个新的品牌，则需要时间。”

“如果有一个本土合作夥伴，利用他们的品牌，所需时间更短。对於我们公司而言，最重要的是销量增长带来更大营收。”

CMR的罗伊指出，对於许多公司来说，销量大多来自内需。与韩国和台湾不同，中国大陆市场足够大，许多生产商尚且无需关注发展国际品牌。

“许多中国品牌在海外鲜为人知，这并不意味着，中国企业不懂得如何打造品牌。这些品牌的主要机遇在国内市场。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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