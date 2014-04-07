焦点：中国进军巴西农业 但美好愿望遭遇冷酷现实

2014年2月6日，巴西一位农场主在观察地里的大豆作物成长情况。 REUTERS/Ueslei Marcelino

路透巴西巴拉雷斯4月4日 - 巴西东北部有块地原本应该变身成中国进军南美洲农业的一大中心，但眼下看来这里仍然一片荒芜。

2011年，重庆粮食集团宣布，计划在此兴建一座大豆压榨厂、铁路、一座巨型内陆仓储设施以及运送枢纽以将货品销回中国。整个计划预计耗资20亿美元。

然而时至今日，这儿仅整平了一片约100公顷的地，可能是未来那座大豆压榨厂的所在地。不过计划仍然延迟当中，原本清理好的地方又开始杂草丛生了。

这是中国投资承诺在巴西面临困境的一个例子。造成这片地仍然荒芜的原因显然有几个方面：巴西恶名在外的官僚体系、该国经济减速、以及对中国四处购买地和大宗商品的极度不信任感。

路透去年进行的调查发现，最近几年陆续公布投资计划之后，中国在巴西多达三分之二的投资项目不是面临漫长延期，就是连起步都没有。

巴伊亚州政府表示，重庆粮食集团的计划仍在推进--只是相当缓慢。

“它还处在复杂的审批程序中，”巴伊亚州农业部发言人JosaltoAlves说。他称这座大豆工厂不但需要地方自治政府同意，还须取得环境许可。

目前并不清楚重庆粮食集团是否已经放弃该计划的其他项目。该公司位于中国以及巴伊亚州子公司UniversoVerde的代表对多次置评要求均予以拒绝。

Alves表示，该公司仍在评估基础设施项目。不过当地其他官员对路透表示，巴西企业可能要建设一条铁路和交通枢纽。

华盛顿智囊机构Inter-American Dialogue的中国和拉美项目主管MargaretMyers猜测，延期不只是由于程序繁琐。

据巴西媒体报导，重庆粮食集团有限责任公司最初计划不仅是要建造工厂，还要购买农田周围的大片区域。

当时巴西议员表达了担忧，称中国有意购买尽可能多的自然资源，这对巴西没什么好处。巴西是世界上拥有农业新供应土地的少数几个国家之一。

Myers表示，重庆粮食集团的这个项目被普遍认为是“掠夺土地”。

随着2010年开始进行条款协商，巴西政府加强了对外资土地所有权的限制--有官员私下表示，此举主要针对中国。

**缩减巴西项目投资**

巴西经济减速也促使许多外国投资者缩减在该国的项目。

2010年，巴西经济成长7.5%，一些人认为到2020年末，该国将跻身发达国家行列。但由于基础设施落后且政府改革日程停滞不前，此后其经济年均成长率只有2%。

基于对增长复苏的渴望，其他官员对中国就欢迎得多。巴伊亚州的州政府为争取到重庆粮食集团，花了许多年，甚至还在中国设立了办事处。

巴西和阿根廷出口的大豆，许多都销往中国。中国是巴西最重要的贸易伙伴。

然而近来接连遭遇挑战后，中国农企似乎正在改变作法。相较打算在巴伊亚州采取的控制整个大豆生产链的作法，它们近来侧重收购现有贸易公司。

中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)周三同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(NobleGroup)(NOBG.SI)农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案。中粮在2月底时刚刚买下荷兰Nidera的51%股权。

中粮现在将可从巴西和其他主要生产国直接购买大豆，并在国内加工为动物饲料，使中国不必与四大谷物代理商--ADM(ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)CARG.UL和路易达孚(LouisDreyfus)LOUDR.UL配合。

那或许比试图涉足巴西的农业竞争可行，因欧美的贸易公司在巴西从事压榨和大豆经纪业务已有几十年。

嘉吉和邦吉在巴伊亚州西部拥有的工厂，都已和当地生产商订定收购大豆的协议。

“行业运作早已确立，很难容得下新来者，即便是像中国人那么坚持不懈的亦然。”巴西植物油行业协会(ABIOVE)负责人CarloLovatelli说。

Barreiras镇镇长办公室发言人Adalto Soares本周称，该镇不久会对UniversoVerde的压榨工厂提案进行分析。

他表示，该工厂将与当地一个新工业区计划整合，并纳入一座无水港和铁路--目前可能由巴西企业兴建。(完)

(编译 李婷仪/李爽/张若琪 审校 徐文焰/侯向明/于春红)

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