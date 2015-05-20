李克强访问期间与巴西签署数百亿美元协议

中国国务院总理李克强周二为巴西经济带来希望，两国签订了价值数百亿美元的贸易、金融和投资协议，涵盖能源、矿业、航空产业以及老旧基础设施的升级。随着过去10年的大宗商品繁荣终结，巴西经济正滑向衰退，此时能得到中国的资本挹注对巴西而言，正是再好也不过的时机。而由于中国经济放缓，中资企业开始转向海外寻找新的投资机会。路透