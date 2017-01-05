版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 5日 星期四 08:55 BJT

中国滴滴出行牵头向巴西叫车服务商99投资逾1亿美元

路透圣保罗1月4日 - 相关公司周三表示，中国最大的叫车服务公司滴滴出行，正牵头向巴西按需服务出租和拼车服务商99投资逾1亿美元。

根据投资条款，滴滴出行将有权提名一人进入99董事会。作为回报，滴滴为99提供“策略指导和支持。”

99高层与滴滴出行未披露具体投资金额、滴滴购买的99股权比例、以及其他投资者身份。

滴滴出行称已在超过400个城市中拥有近4亿用户。

该公司2016年收购优步中国业务后，进一步巩固了其在中国市场的优势地位。

11月时，德国大众汽车(Volkswagen AG)宣布正与滴滴出行洽谈成立高端叫车服务公司。(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐