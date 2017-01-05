中国滴滴出行牵头向巴西叫车服务商99投资逾1亿美元

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透圣保罗1月4日 - 相关公司周三表示，中国最大的叫车服务公司滴滴出行，正牵头向巴西按需服务出租和拼车服务商99投资逾1亿美元。
根据投资条款，滴滴出行将有权提名一人进入99董事会。作为回报，滴滴为99提供“策略指导和支持。”
99高层与滴滴出行未披露具体投资金额、滴滴购买的99股权比例、以及其他投资者身份。
滴滴出行称已在超过400个城市中拥有近4亿用户。
该公司2016年收购优步中国业务后，进一步巩固了其在中国市场的优势地位。
11月时，德国大众汽车(Volkswagen AG)宣布正与滴滴出行洽谈成立高端叫车服务公司。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”